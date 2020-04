El pediatre manresà Joan Sitjes mor als 71 anys per coronavirus

El pediatre manresà Joan Sitjes Costas va morir ahir per coronavirus a Sant Cugat del Vallès, municipi on residia des de feia més de trenta anys. Fa un mes va ser ingressat a l'hospital de Sant Cugat amb símptomes de la malaltia i el seu estat de salut va anar empitjorant fins que el van ingressar a l'UCI, on va estar tres setmanes intubat i finalment va perdre la vida. Sitjes tenia 71 anys i era especialista en gastroenterologia pediàtrica. Va ser cap de Pediatria d'Althaia entre el 2007 i el 2015, quan es va jubilar, malgrat que ara encara mantenia l'activitat a la Clínica de Sant Josep.

Sitjes va iniciar la seva carrera a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a final dels anys 70, on va arribar derivat des de l'hospital de l'orde a Barcelona per cobrir guàrdies de pediatria. Posteriorment, el 1983, va ser un dels impulsors del servei de pediatria jerarquitzat. Dins el departament va tenir els càrrecs d'adjunt, cap clínic, tutor de residents i cap del servei de Pediatria des del 2007 fins al 2015, quan es va jubilar i va passar a col·laborar amb Althaia a la Clínica de Sant Josep. A més, el doctor manresà va ser professor col·laborador a la Fundació Universitària del Bages més de vint anys, des del 1993 fins fa dos anys, segons van confirmar ahir fonts d'UManresa a aquest diari. Feia classes de patologies pediàtriques i compartia assignatura amb una infermera, amb qui ensenyaven als alumnes a fer cures d'infermeria a infants i adolescents.



Un metge molt apreciat

El doctor Santi Nevot, amic de Sitjes i que fins aquest any ha estat al capdavant del departament maternoinfantil d'Althaia –ara ja jubilat–, destaca del manresà que era una persona que «es feia estimar moltíssim, era un gran pediatre i tenia molt do de gents». Sitjes havia atès diverses generacions de bagencs com a pediatre. La seva pèrdua ha provocat diverses mostres de condol a les xarxes, ja que era un professional molt apreciat a la ciutat per la seva llarga trajectòria i la seva relació amb els infants. El Facebook d'Althaia i de la Clínica Sant Josep, que van compartir la notícia, es va omplir de missatges de condol. També el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va expressar el seu condol a Twitter.