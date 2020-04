Receptes de truita farcida molt fàcils de preparar

La truita de patata és el plat estrella de la cuina espanyola. La seva elaboració és senzilla i no és necessari disposar de molts ingredients per preparar-la. No obstant això, també permet innovar i fer servir altres elements que li donin un toc diferent. Aquí destaquem dos receptes de truites de patates farcides per xupar-se els dits.



Truita de patates farcida de gambes i formatge d'untar

Ingredients:

Ous, patates, mig quilo de gambes, formatge per a untar, ceba, oli d'oliva i sal.

Elaboració: La preparació d'aquesta truita comença amb les gambes. Fes-les en una paella amb una mica d'oli i retira-les. Posteriorment, hauràs de preparar la típica truita de patates.

Quan tinguis llestes les patates i les tinguis barrejades amb l'ou, tira sobre la paella la meitat de la teva truita.

Afegeix les gambes i cobreix amb el formatge d'untar. Tira la resta de la truita per damunt i dóna-li la volta.

El resultat serà una saborosa truita farcida de gambes i formatge d'untar.

Truita de patates amb espàrrecs

Ingredients: Espàrrecs verds, ous, patates, ceba, sal i oli d'oliva

Elaboració: El primer que has de fer és posar els espàrrecs a bullir. Quan estiguin tous podràs retirar-los i tallar-los en daus.El següent pas serà preparar les patates com si anessis a fer una truita de patates normal. Quan les patates estiguin llestes afegeix els espàrrecs i barreja-ho tot amb els ous.Tira la barreja a la paella i dona la volta a la teva de la manera tradicional.