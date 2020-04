La solució en temps de confinament: serveis a domicili

Establiments i empreses de diferents sectors han redirigit el seu negoci per adaptar-se a les necessitats i les demandes de la ciutadania, en temps de confinament.



Congelats El Cranc

Congelats El Cranc, amb més de 30 anys d'experiència a Manresa i com sempre donant servei i qualitat en el congelat, s'ha adaptat a les necessitats del moment. Ara, et faciliten la compra per mail (info@congelatselcranc.com) per telèfon (93 877 02 38) o per whatsapp (617 372 112) i la pots passar a recollir a la botiga, o també et poden portar la comanda a casa.

Congelats El Cranc és al carrer Sant Cristòfol de Manresa, davant del Mercat de la Sagrada Família. L'horari actual, fins a nou avís, és de dilluns a dissabte de 9 h a 13.30 h. Més informació a Instagram: @congelatselcranc.



Pla d'Abella

Al Pla d'Abella, a Navès (Solsonès), continuen engreixant el bestiar i venent carn de xai, de vedella, de cabrit i de porc. Tenen tancat el restaurant i la botiga però la producció no s'atura: a l'obrador fan embotits, i a la formatgeria elaboren formatges de cabra i d'ovella i mató. Han potenciat la venda online per distribuir els seus productes km0 i l'acceptació és molt bona. Anima't a fer comanda i gaudeix del servei a domicili! Ho pots fer via Internet (pladabella.scp@gmail.com) o per telèfon (606 309 659 / 973 059 976).



El Petit Celler

El Petit Celler distribueix en exclusiva vins, espumosos i destil·lats des de Manresa a tot Catalunya, des de fa 25 anys. Aquests dies, El Petit Celler segueix oferint-vos la millor selecció i promocions per a tots els gustos. Les pots consultar a la botiga online petitceller.com, i t'ho envien a casa perquè en puguis gaudir en família, sense cost addicional per compres de més de 25 euros. Els podeu seguir a les xarxes socials, Facebook i Instagram (@elpetitceller), on també hi trobareu continguts especials relacions amb el món del vi.



Reanima

L'empresa manresana Reanima, dedicada als desfibril·ladors, ha reorientat temporalment el seu negoci per distribuir mascaretes FFP2, viseres protectores i gel desinfectant. «Nosaltres no inflem preus», remarca l'empresari, conscient dels preus abusius i de l'especulació del mercat. Reanima distribueix els productes per a empreses i particulars, i si ets de Manresa, fan servei a domicili. No cal comanda mínima de material. Pots demanar informació i preus enviant un e-mail a info@reanima.me, o per telèfon i whatsapp al 652 609 274. Més informació a Facebook: Reanima.me.



Serclima Bages

Se t'ha espatllat la calefacció? No tens aigua calenta ara que fas vida a casa i és més necessària que mai? Serclima Bages és la teva salvació. Truca a l'empresa manresana d'instal·lacions i reparacions i t'ho resoldrà. Com a sector essencial respon a qualsevol avaria tant de calderes o aparells d'aire trucant o enviant whatsapp als telèfons 664 00 10 47 o 664 0 0 30 84.



Bureau Vallée

Tenir l'oficina a casa i compaginar la feina amb la tasca escolar i l'entreteniment dels fills no és fàcil. Però Bureau Vallée Manresa t'ho fa una mica més senzill. Si necessites material escolar, d'oficina, d'informàtica, cartutxos de tinta, tòners, papereria... pots fer la teva comanda i t'ho envien a domicili.