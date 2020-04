Dos vins i un cava ecològics per descobrir durant el confinament

El vi forma part de la nostra cultura i el confinament és una oportunitat per descobrir noves varietats de vins i caves. En pots gaudir sense moure't de casa i fent la compra online a El Petit Celler, que aquesta setmana ens proposa degustar dos vins i un cava ecològics d'Oriol Rossell, un celler familiar del Penedès.

A les seves vinyes hi predomina la varietat xarel·lo i es fa notar en els seus vins, per la seva capacitat de criança, acidesa òptima i frescor. Les vinyes estan certificades pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica. Vols tastar vins ecològics i de qualitat? T'apuntes a fer unes copes des de casa?

Les Cerveres

El vi blanc més emblemàtic és Les Cerveres, elaborat amb raïm de la varietat xarel·lo que fa la fermentació en botes de roure francès i una criança en les mateixes botes durant sis mesos.

El Carro Gros

El Carro Gros és el vi negre més categòric, prové de tres varietats diferents i cadascuna fermenta en una bota afinada de 300 litres, sense llevats i aplicant el pigcagge manual. Després fa una criança de 16 mesos en botes de roure francès i un any més en l'ampolla.



Cava Reserva de la Propietat

El cava Reserva de la Propietat s'elabora amb un 70% de xarel·lo, un 20% de macabeu i un 10% de parellada. El 10% del raïm fa una criança de 4 mesos en botes de roure francès de 300 litres. La criança en ampolla la fa amb tap de suro durant un mínim de 48 mesos.

Si no has tastat aquestes tres referències, no deixis passar l'oportunitat. El ventall de vins i caves d'Oriol Rossell és ampli però són les recomanacions de El Petit Celler per aquesta setmana. Segur que trobes el moment d'obrir una ampolla de vi o de cava i degustar-lo tot fent un bon àpat. Els pots comprar a la botiga online de El Petit Celler amb promocions i preus especials.