Una desena de floristeries del territori central vendran roses online

Una desena de floristeries de la Catalunya Central s'han adherit a una campanya del Gremi de Floristes de Catalunya per poder vendre roses aquest Sant Jordi de manera online. Són Viver Serra, de Manresa; Vida Verda, d'Artés; Flor i Jardí Imma Ferrer, de Moià; Les Flors, de Puig-reig; El Vall, de Berga; i les igualadines Les Flors, Palau de Flors, Flors Roset, Floristeria Zinnia i L'Englantina, segons consta al mapa de floristeries en servei online per a aquest dijous del Gremi de Floristes. En total, s'han afegit a aquesta iniciativa unes 180 floristeries de tot Catalunya, més del 10% del conjunt de negocis del sector al país.

En principi, aquests seran els únics establiments que serviran roses per aquesta atípica diada. Segons la regulació per reial decret del Govern central sobre activitats essencials, no podran vendre roses altres negocis que estiguin oberts aquests dies, ni les floristeries podran obrir per vendre flors al públic. Només es podran fer serveis a domicili, i tot i que oficialment només consten aquesta desena de negocis a la Catalunya Central que hagin comunicat que oferiran aquest servei, no es descarta que altres floristeries del ter-ritori s'acabin afegint a la iniciativa del gremi o que acabin servint flors a domicili per encàrrec. Establiments consultats ahir per aquest diari asseguraven encara dubtar de si servirien flors per encàrrec dijous.

Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, explicava ahir a Regió7 que el gremi ha activat el mapa d'establiments actius online perquè els consumidors sàpiguen quina tenen a prop de casa. «Animo a fer els encàrrecs el més ràpid possible, perquè estem treballant sota mínims i podríem quedar saturats aviat», apunta Guillén, que asse-nyala que el preu s'encarirà respecte d'anteriors diades, ja que enguany s'hi haurà d'afegir el cost del lliurament a domicili, que pot significar fins al 60% del preu total, diu el president gremial.

Amb aquesta campanya, el gremi preveu vendre unes 300.000 roses, el 5% dels prop de 7 milions de l'any passat. La majoria de roses seran de productors catalans, amb un mínim percentatge de rosa holandesa, a diferència d'anys anteriors, quan la principal procedència flors era de Colòmbia i Equador, el 70% del total d'importacions. Les flors catalanes eren tan sols el 5% del conjunt. «Enguany hem de consumir rosa catalana per ajudar el sector, que ha hagut de llençar molta flor. El benefici que es pugui generar quedarà aquí, i ens ajudarà a compensar el tancament dels establiments i els ERTO que s'han hagut d'aplicar», diu Guillén, que insisteix que només les floristeries, i de manera telemàtica, poden vendre flors aquest Sant Jordi. «Qualsevol flor que es trobi en un altre establiment serà una irregularitat que haurem de denunciar», assegura el president del gremi.

Segons Guillén, les pèrdues de les floristeries per la flor no venuda serien d'uns 2.000 euros per establiment. «En el moment que puguem obrir haurem de tornar a comprar, perquè no tindrem producte per vendre». Per intentar minimitzar les pèrdues, el sector ha sol·licitat ajudes al Govern central. Quan els negocis reobrin «ja haurà passat la millor època de l'any per a nosaltres. Tota l'època de benefici s'haurà perdut». Una compensació pot ser el Sant Jordi organitzat, si no hi ha més demores en la represa, per al 23 de juliol. «Podrem garantir un subministrament d'entre 3 i 4 milions de roses», apunta Guillén, que assegura que el d'aquesta setmana, més que un Sant Jordi per al negoci, serà «per a les emocions».

Al Bages, Viver Serra farà servei a domicili de roses, en una temporada en què el confinament, confessa el seu propietari, Joan Serra, «ens ha deixat de potes enlaire», amb caigudes de vendes que només per Sant Jordi es preveuen de més del 90 %, segons lamenta Serra. Enguany, el negoci ha facilitat informació del seu servei a domicili per correu electrònic als clients, que si hi estan interessats hauran de trucar-hi per telèfon. En principi, diu Serra, el repartiment es limita a la comarca. Quan s'encarrega la rosa, apunta el propietari del viver, ja s'estableix un preu pactat que no inclou el transport, si bé al client no li sortirà igual com si hagués anat a buscar el gènere a l'establiment.

Ampans, amb garden propi, ha centrat la seva campanya de Sant Jordi en una rosa virtual «per mantenir la col·laboració solidària» amb l'entitat. Els diners obtinguts en la campanya es destinaran a la compra de material de protecció de les persones que viuen a les llars i residències i dels professionals que en tenen cura. La rosa virtual d'Ampans es podrà adquirir per 5 euros a la botiga online de la fundació (botigaampans.cat). El vespre del 22 d'abril el donant rebrà una rosa virtual en forma de postal que podrà reenviar a totes les persones que ho desitgi.

Amb tot, Ampans també ha aconseguit atendre «una seixantena» de comandes de flors, que l'entitat serveix a domicili al preu de 30 euros. Però ja s'han esgotat les existències, asseguren fonts d'Ampans, que expliquen haver adquirit algunes roses al Maresme per poder «distribuir entre personal d'Ampans que està treballant». També pot ser que en quedi algun petit romanent, per la diada, als dos supermercats de Caprabo que gestiona Ampans a Manresa, afirmen les mateixes fonts.