Els ascensos i descensos del futbol català els decidiran els clubs en una consulta

El futbol català no tornarà a jugar aquesta temporada. De Primera a Quarta Catalana, el futbol base i el futbol femení des de Preferent ja no viurà més partits (tampoc el futbol sala amateur (des de Divisió d'Honor Catalana) i de base. Així ho ha expressat el president de la Federació Catalana (FCF), Joan Soteras, encara que falta el vistiplau de l'executiva d'aquest estament federatiu, que el podria donar demà dijous. Aquesta aturada definitiva afectarà uns 160.000 esportistes.

A partir d'aquí, la gran incògnita és la de veure com s'estableixen els ascensos i els descensos, o si els campionats es donen com a nuls. En aquest sentit, la Federació Catalana de futbol vol que siguin els mateixos clubs els que decideixin per mitjà d'una consulta quina és l'opció escollida. En tot cas, la proposta que surti més desitjada prevaldrà en totes les categories per igual.