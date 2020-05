Manresa descarta l'ús hoteler al parc tecnològic a petició de Sant Fruitós

El ple de l'Ajuntament de Manresa, el segon celebrat telemàticament, va aprovar ahir una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que descarta l'ús hoteler al sector del parc tecnològic a petició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Aquest fet va fer esclatar el portaveu del grup municipal del PSC de Manresa, Felip González, que va acusar el govern de Manresa de sotmetre's al de Sant Fruitós i va apuntar directament contra l'alcalde Joan Carles Batanés, de Gent Fent Poble.

La modificació del POUM era, en part, a causa de les al·legacions presentades per Sant Fruitós el 3 de maig del 2019.

Fruit d'aquestes al·legacions s'incorpora ara una nova regulació que descarta l'ús hoteler. També es realitzen altres ajustos.

El regidor d'Urbanisme, David Aaron López, sense esmentar la renúncia d'ús hoteler, va argumentar l'aprovació per la necessitat de «cercar consens per assolir la finalització» d'una operació «malauradament inacabada».

Cap dels grups municipals d'oposició va votar a favor de la modificació.

Andrés Rojo, de Ciutadans, va considerar «un error» renunciar a la implantació hotelera que podria ser beneficiosa per al desenvolupament del sector.

Jordi Trapé, de Fem Manresa, va repetir les crítiques al conjunt de l'operació del parc tecnològic que des del primer moment consideren «fruit de l'especulació amb conxorxes público-privades» per convertir «espai de l'Anella Verda en polígon comercial».

Per part del PSC, Felip González va carregar contra l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa per descartar poder fer un hotel al parc tecnològic «que sens dubte el faria un polígon més viable» perquè «l'alcalde de les mones de pasqua a la televisió pugui fer el fatxenda dient que continua guanyant batalles i que la darrera que va perdre Sant Fruitós amb Manresa va ser la dels Cossos Sants».

Per al socialista suposava «novament» cedir «a les pressions de l'alcalde enrabiat perquè no li vam deixar fer la tupinada de posar un pàrquing de camions amb gasolinera a tocar de l'Agulla».

Per a González, l'aprovació és «una cessió. Un sacrifici de Manresa en la nostra relació amb el veí ric de Sant Fruitós. Aquest municipi tan proper i en què la seva alcaldia s'esforça tant a estar tan lluny de nosaltres com pot». Va advertir que la cessió no aturarà «l'avidesa rancuniosa de l'alcalde d'aquí al costat» i va lamentar que Batanés es dediqui «a regalar roses de Sant Jordi i mones de pasqua en plena crisi mentre altres ajuntaments busquem i rebusquem per poder donar més aliments al triple de famílies desvalgudes que teníem fa unes quantes setmanes».