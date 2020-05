La zona blava de Manresa tornarà a estar activa a partir de dilluns

A partir de dilluns, 11 de maig, caldrà tornar a pagar si es fa servir els aparcaments de les zones blava, taronja i verda de Manresa, gratuïtes les darreres setmanes d'estat d'alarma. L'Ajuntament justifica que l'increment progressiu de la mobilitat i l'inici de la reactivació de l'activitat econòmica "fa necessari que hi tornin a haver espais disponibles per a l'aparcament en rotació al centre de la ciutat".

Per tal que els parquímetres estiguin en correctes condicions d'higiene, el consistori ha establert amb l'empresa concessionària, EYSA, un protocol de neteja i desinfecció especial, si bé es recomana utilitzar l'aplicació mòbil (app) del servei. Si s'ha d'utilitzar el parquímetre, s'aconsella l'ús de guants.

Paral·lelament, l'Ajuntament posa en circulació 2.000 vals d'aparcament gratuït per valor d'un euro (vàlids per més de mitja hora, en funció de la tarifa) que es distribuiran entre els clients i clientes dels comerços de les associacions de comerciants. La UBIC s'encarregarà de fer-ne el repartiment. Incorporen un codi QR amb el qual es pot pagar al parquímetre fent-ne un escaneig. El valor del val es podrà complementar si és necessari amb monedes o targeta.

Per tal d'informar els ciutadans de la represa del servei, es farà una campanya de distribució d'avisos als vehicles estacionats. També es trauran els cartells dels parquímetres que informaven que el servei estava suspès i se n'informarà a l'aplicació mòbil (app). Per a més informació us podeu adreçar als vigilants del servei, al telèfon d'informació 24 hores (que trobareu al parquímetre) o bé al 010.

Es reparteixen 2.000 targetes de dos viatges en transport públic



Una altra mesura se mobilitat anunciada per l'Ajuntament, afecta al transport públic urbà. Es repartiran 2.000 targetes de dos viatges gratuïts (T2). L'objectiu és facilitar els desplaçaments dels barris al centre de la ciutat, sigui per motius de treball o per fer compres. Les targetes es distribuiran entre els clients i clientes dels comerços de les associacions de comerciants. La UBIC s'encarregarà de fer-ne el repartiment.

L'Ajuntament recorda que per viatjar en transport públic és obligatori l'ús de mascareta —se n'estan repartint 10.000 entre els usuaris— i que s'han d'utilitzar targetes multiviatge (T-10, T-Mes o integrades), ja que no es pot pagar al conductor el bitllet senzill. L'ocupació dels busos no pot sobrepassar el 50% (a l'interior dels vehicles s'indiquen els seients accessibles). La flota de vehicles es neteja i es desinfecta amb ozó cada dia. També es fan desinfeccions dels elements de les més de 100 parades del servei que té la ciutat.