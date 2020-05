El bisbe de Vic recomana que la gent gran i els malalts que no vagin a missa durant la desescalada

El bisbe de Vic, Romà Casanova, recomana als feligresos que són persones de risc, gent gran i malalts que, durant les fases de desescalada, "considerin la possibilitat de quedar-se a casa". En el full diocesà d'aquest diumenge, també demana als sacerdots que pertanyen a col—lectius de risc que avaluïn si han de celebrar o no missa amb fidels. De moment, la Catalunya Central es manté en fase 0 i, per tant, la diòcesi de Vic encara no pot obrir els centres de culte. A partir de la fase 1, ho podran fer amb un aforament del 30%. Casanova recorda al rectors de les parròquies que tenen l'obligació de pensar i preparar "tot el que sigui necessari" per quan arribi aquest moment.