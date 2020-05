Brasil, el risc d'explosió

El model matemàtic dels investigadors asturians Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz mostra un terrible escenari futur per al Brasil, un país que ha iniciat una escalada de casos i es perfila com el proper gran focus mundial de la Covid-19. Actualment, el Brasil té declarats més de 127.000 malalts i una xifra de 8.600 morts, amb 51.000 recuperats. Les autoritats brasileres reconeixen que no s'estan fent prou testos i preveuen que el pic de la malaltia encara tardarà a arribar. La corba de pronòstic dels investigadors asturians és esgar-rifosa. En el pitjor escenari, en el termini d'un mes, el Brasil podria estar registrant fins a 130.000 nous contagis diaris. En la hipòtesi més favorable, aquesta xifra vorejaria els 50.000. En qualsevol cas, el model matemàtic assenyala que el Brasil encara està molt a l'inici de l'escalada de la corba i amb un panorama preocupant.



La xifra total d'infectats podria fregar els 5 milions de persones. La hipòtesi mitjana apunta a tres milions (més del doble de l'actual xifra de contagiats als Estats Units). En un escenari tan obert i preocupant, el pronòstic de morts per la Covid-19 podria arribar fins i tot a les 250.000 víctimes de la malaltia, gairebé tantes com les que fins avui han mort a tot el món. Juan Luis Fernández i Zulima Fernández-Muñiz pronostiquen que el Brasil podria arribar al seu pic en un termini de 30 dies, però amb una situació sanitària caòtica. Estats i ajuntaments del país estan endurint les quarantenes, però les autoritats admeten que la velocitat de propagació és molt més gran que la capacitat de resposta dels poders públics. L'ús de màscares ja és obligatori a molts llocs.