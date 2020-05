Els hospitals manresans no registren cap defunció aquest diumenge per coronavirus

La jornada dominical s'ha saldat afortunadament sense morts als centres sanitaris manresans, els tres de la Fundació Althaia (Hospital de Sant Joan de Déu, Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) i l'Hospital de Sant Andreu. D'aquesta manera, la xifra total des de l'inici de la pandèmia es manté en 220 persones mortes.

En el cas dels equipaments d'Althaia, aquesta bona notícia se suma a les quatre noves altes registrades, que fan elevar el total a 941 pacients que han pogut marxar a casa.

Segons les dades facilitades per Althaia aquest diumenge a mitja tarda, a hores d'ara hi ha 37 pacients ingressats comprovats i una vintena més que estan pendents de resultats per saber si tenen la Covid-19.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, a data d'avui hi ha 77 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. Durant el dia d'avui hi ha hagut 1 nou ingrés procedent de la Fundació Althaia. Avui no s'ha donat cap alta a domicili.

D'altra banda, hi ha 2 treballadors del centre que han donat positiu de Covid-19 i es mantenen a casa.