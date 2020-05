El 8è Concurs de Relats Breus tindrà de jurat Pavón, Solernou i Molist

La vuitena edició del Concurs de Relats Breus de Sant Jordi, que convoca Regió7, tindrà un jurat format per tres autors de la Catalunya Central: la manresana Mar Pavón, escriptora de llibres infantils, establerta fa molts anys a Sant Joan de Vilatorrada; el periodista santjoanenc Aleix Solernou i el manresà d'adopció Pep Molist, escriptor de literatura infantil, crític literari i responsable de la Biblioteca Infantil del Casino de Manresa. Tots tres presentaven novetats editorials en un Sant Jordi confinat que va suspendre presentacions i trobades amb lectors. A ells, se'ls també unirà Susana Paz, cap de la secció Cultures d'aquest diari.

Enguany, i tenim en compte la situació de pandèmia provocada pel coronavirus, que ha deixat llibreters, escriptors i lectors sense la celebració ciutadana de Sant Jordi, el diari convida els lectors a escriure històries que girin a l'entorn de l'«amor per videoconferència». Es premiaran tres relats i altres set participants també s'enduran un petit lot de llibres.

Els interessats a prendre part al certamen tenen temps d'enviar els seus escrits fins al diumenge 17 de maig. S'acceptaran textos originals de com a màxim 1.500 caràcters, espais inclosos, sobre el tema proposat, l'«amor per videoconferència». Els escrits s'hauran de fer arribar al Regió7 en format Word o similar, que permetin l'edició (no en PDF), utilitzant el formulari que es pot trobar a la pàgina web https://www.regio7.cat/ diadasant-jordi/. També es poden trametre a través de l'adreça de correu web@regio7.cat, especificant nom, població i títol del relat.

Totes les obres rebudes –ja n'hi ha una dotzena d'inscrites– es publicaran al web de Regió7 i, entre aquestes, l'equip de correcció i redacció del diari farà una selecció de deu relats finalistes. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística. Seguidament hi intervindrà el jurat, que serà l'encarregat d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi. El veredicte amb els guanyadors es donarà a conèixer en els dies posteriors al 17 de maig a les edicions digitals i de paper de Regió7.

El 8è Concurs de Relats Breus de Sant Jordi té la col·laboració de Libelista, llibreria Parcir, Angle Editorial, Editorial Alba i Farell Editors. L'autor del primer premi s'endurà una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i una targeta regal de 50 euros per bescanviar per llibres digitals a Libelista. El segon premi estarà recompensat amb una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i una targeta regal de 30 euros de Libelista. I el tercer, amb subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un targeta regal de 20 euros de Libelista. Tots tres textos seran publicats a l'edició en paper del diari. A més, les 10 obres finalistes –incloent-hi les 3 premiades- rebran un petit lot de llibres d'Angle Editorial, Alba Editorial i Farell Editors. Els premis físics s'entregaran a les oficines de Regió7 quan la situació actual de confinament ho permeti.