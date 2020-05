Amb el permís del coronavirus, el proper cap de setmana es reprendrà la Bundesliga, la lliga alemanya de futbol. Després de passar els corresponents testos, els futbolistes dels clubs alemanys ja fa unes setmanes que preparen la tornada als estadis, encara que, a aquests, no hi tindran accés els aficionats. Altres lligues europees s'han donat per finalitzades. A Espanya, Itàlia i Anglaterra, tres dels campionats més potents, estan esperant engegar. LaLliga Santander no ha estat exempta de polèmica tenint en compte que els jugadors dels diferents clubs han passat les proves de la Covid-19 quan encara hi havia sanitaris o gent gran de residències que no ho havien fet. Sigui com sigui, el futbol i potser més endavant el bàsquet, poden ser conillets d'Índies per a l'esport professional en general. No només quant a les competicions, sinó també per com es podrà tornar a l'activitat pel que fa a entrenaments. Ara mateix només es poden preparar, a les seves instal·lacions, els equips de futbol de Primera i Segona. També en el cas del bàsquet és imminent l'inici de la seva especial pretemporada. Esportistes d'elit que podrien entrenar-se al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, per exemple, hauran d'esperar que la seva zona entri a la fase 1 de la desescalada. Mentrestant, sessions preparatòries a casa o a l'aire lliure. Segurament és el que toca, però no sembla menys improbable agafar el virus en altres zones o establiments, alguns d'oberts des de l'inici com ara els supermercats, on s'acumula més gent.