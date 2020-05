Els periodistes protagonistes del confinament de l'Anoia analitzen com van poder treballar

Participants al debat sobre la informació a la zona zero d'Igualada

El Col·legi de Periodistes organitza una sessió del cicle "converses confinades" a la zona zero del conflicte de la pandèmia de la Covid, Igualadai els pobles del seu entorn, la Conca d'Òdena. El debat que es podrà seguir per telemàticament pretén fer per conèixer lcom es va fer a cobertura informativa del confinament més dràstic viscut a Catalunya en aquesta crisi. La conversa entre els protagonistes de la gestió informativa comptarà amb els periodistes Núria Bacardit, delegada de TV3 a la Catalunya Central, Quico Sallés, periodista a El Món, Pep Elias, cap de comunicació de l'Ajuntament d'Igualada, Xavier Ribera, periodista freelance, i Albert Caballé, coordinador de Canal Taronja Anoia. Moderarà el debat l'igualadí Joan Maria Morros, cap d'informatius de RAC1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Durant vint-i-cinc diesprop de 70.000 persones de la part més poblada de la conca d'Òdena van quedar aïllats de la resta del país per intentar controlar el brot de la pandèmia a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Els periodistes es van quedar a l'interior dels límits d'aquests municipis van continuar informant des de la "zona zero" de la pandèmia, d'altres van informar-se diàriament des de fora, i alguns dels participants a la mesa van haver de fer la feina de crear una estratègia de comunicació en un moment de màxima emergència i amb els recursos interns de l'Ajuntament d'Igualada.

El debat virtual tindrà lloc dimecres, a les 5 de la tarda, a través de la plataforma del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Les persones interessades cal que s'hi inscriguin prèviament i gratuïtament a Periodistes.cat i rebran un enllaç per poder seguir la conversa.