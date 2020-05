La solidaritat virtual batega a bon ritme malgrat la pluja

arxiu particular

Gent de totes les edats va participar a la Cursa dels Batecs Solidaris arxiu particular

Ni la pluja del matí va aturar la solidaritat. La setena edició de la Cursa dels Batecs Solidaris, en confinament, va ser un èxit malgrat els condicionants desfavorables. Al final de la jornada s'hi havien inscrit més de 600 esportistes d'arreu de la geografia catalana, que van aportar uns 5.500 euros (CaixaBank doblarà aquesta quantitat com fa cada any en aquesta organització). Durant aquesta setmana, qui ho vulgui encara podrà fer donacions a la web: www.batecssolidaris.cat.

«Que la Covid no aturi la nostra solidaritat». Amb aquest lema, els organitzadors dels Batecs Solidaris, Ampans i Fundació Convent de Santa Clara van decidir transformar la cursa de cada any pels voltants del parc de l'Agulla en un esdeveniment virtual a les xarxes socials, amb la finalitat d'aconseguir finançament per lluitar contra els efectes del coronavirus.

La Cursa dels Batecs Solidaris es va celebrar a l'interior dels pisos, en patis, terrasses, balcons o carrers (ara que ja es pot fer esport), en aquest cas malgrat el mal temps d'una part de la jornada. A canvi de la inscripció, els participants rebien un número de dorsal mitjançant correu electrònic que es podran imprimir a casa, encara que tothom podia fer esport amb dorsal o sense, i pujar vídeos i fotos a les xarxes socials que testimoniessin la seva participació amb el hashtag #BatecsSolidarisConfinats.

Ampans destinarà els diners recaptats a la compra de material de protecció davant del coronavirus per a les 400 persones que viuen confinades a les llars i residències de l'entitat. La Fundació Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, farà servir la seva part de la recaptació per al suport a famílies damnificades per la Covid-19, als quals garanteix menjar i sostre.