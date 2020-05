El govern de Sant Fruitós no desmenteix que treballadors amb Covid van repartir roses

L'equip de govern de Sant Fruitós de Bages va emetre un comunicat ahir arran de les darreres informacions aparegudes en mitjans de comunicació, on s'acusa el govern municipal d'haver fet el repartiment de roses i llibres durant la diada de Sant Jordi amb treballadors municipals portadors de la Covid-19. L'Ajuntament va voler enviar «un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i informar-los que aquesta acció es va fer seguint totes les mesures d'higiene i seguretat davant d'aquesta malaltia».

Tot i això, en el text el consistori no desmenteix les acusacions formulades ahir per part dels grups de l'oposició, que denunciaven que es van enviar treballadors municipals a fer repartiments a domicili per Sant Jordi abans de conèixer els resultats dels testos que s'havien fet amb anterioritat. Part de la plantilla s'havia sotmès a un test per conèixer el seu estat de salut però, segons l'oposició, l'alcalde va decidir enviar-los al repartiment que l'Ajuntament va dur a terme malgrat no disposar dels resultats dels testos en aquell moment. Posteriorment els resultats d'una part de la plantilla van ser positius.

Segons el govern de Sant Fruitós, el repartiment d'aquest material es va realitzar per part de personal de la brigada municipal i voluntaris de Protecció Civil, que van dur a terme totes les entregues amb guants i mascareta i extremant al màxim les distàncies de seguretat.

Segons el comunicat difós pels grups a l'oposició, aquest repartiment «es podria haver fet amb voluntaris». En aquest sentit, el comunicat insisteix que «les rigoroses mesures de protecció preses han estat les mateixes per al personal municipal com per als voluntaris de Protecció Civil».

En aquest mateix sentit, el comunicat de l'oposició assegurava que «el poble ha rebut mones i roses però no s'han pogut entregar ni mascaretes ni EPI a causa de la manca d'efectius».

L'Ajuntament informa que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil ha repartit exactament 2.599 mascaretes entre infants, col·lectius vulnerables, comerç local i treballadors sanitaris tant del municipi com de centres hospitalaris de Manresa durant aquests darrers dos mesos. També es van distribuir pantalles facials al CAP i al comerç local.

La Policia Local també va emetre un comunicat ahir en el qual afirmaven que «cap dels agents que va participar de manera voluntària i solidària en les entregues als domicilis ha donat positiu en la Covid-19» i que l'alcalde no els va obligar a fer el repartiment, sinó que es van oferir ells de manera voluntària i altruista.