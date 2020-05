«Crec que amb les reserves omplirem el cap de setmana»

La plaça Major va començar a recuperar ahir al matí l'ambient que la caracteritza. Les culpables van ser les terrasses. Xavi Palomares, del restaurant Taverna 1913, encara no l'havia posat. Ahir es dedicava a desinfectar les taules i cadires verdes del seu negoci.

Palomares té previst obrir avui, de les 9 del matí fins al migdia i a partir de les 6 de la tarda. «Farem dos torns de sopar que encara hem d'establir com seran, segons el volum de gent». Ells tenen una llicència per a 20 taules i en trauran deu amb l'objectiu de respectar l'espai que hi hagi entre unes i altres. De moment, no han demanat a l'Ajuntament poder ocupar més espai. Ahir estava animat. «Hem rebut moltes trucades. Crec que amb les reserves ja omplirem el cap de setmana. La gent que és en pobles diferents té moltes ganes de plaça i d'ajuntar-se amb els amics perquè, fins ara, no ho ha pogut fer. Fan grupets de sis, de set, de vuit i queden per sopar. Tenen ganes d'una mica d'alegria», remarcava.

A Manresa, com va informar Regió7 la setmana passada, hi ha 120 llicències de terrassa donades per a la temporada que va d'octubre a març, que els establiments que vulguin poden renovar per a la temporada d'abril a setembre. Ahir al matí, segons informació de l'Ajuntament, 21 dels 120 establiments van demanar la renovació. Aquests negocis no cal que esperin la resposta. Poden muntar-la directament i l'Ajuntament ja farà les comprovacions a posteriori. A banda, 11 establiments més que no tenien llicència la van demanar. En aquest cas, sí que han d'esperar a tenir-la perquè són sol·licituds noves.

Més informació a: www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/112