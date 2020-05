Torra, després de reclamar a Sánchez el dret a l'autodeterminació i les 40 peticions: «Ara, volem solucions»

Quim Torra, durant la reunió per videoconferència amb Pedro Sánchez i els presidents de les comunitats autònomes per fer seguiment de la pandèmia del coronavirus aquest 24 de maig del 2020.

Quim Torra, durant la reunió per videoconferència amb Pedro Sánchez i els presidents de les comunitats autònomes per fer seguiment de la pandèmia del coronavirus aquest 24 de maig del 2020. | Rubén Moreno

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest diumenge que ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que Catalunya "ha d'exercir el seu dret a autodeterminació" i li ha reiterat que fins que no recuperi les competències es posicionarà en contra de més pròrrogues a l'estat d'alarma. "Ara, volem solucions", ha subratllat el president de la Generalitat, després de destacar algunes d'aquestes 40 mesures, com la necessitat del pagament del "deute històric" de l'Estat per la disposició addicional tercera de l'Estatut, per al finançament dels Mossos i la Llei de dependència, entre d'altres; l'abonament de 4.000 euros de costos extres en l'àmbit sanitari o allargar els terminis dels ERTO.



En un fil a Twitter, Torra també ha insistit en la necessitat que es paguin les prestacions corresponents a aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, que s'augmenti el topall de dèficit del 0,2% del dèficit, que ha definit com a "absolutament ridícul"; la suspensió d'impostos i quotes a autònoms i empreses amb ajudes a fons perduts, posar a disposició dels ajuntaments els romanents i superàvits, que es recuperin els 215 milions d'euros "escapçats" per a polítiques d'ocupació i la regularització de les persones en els campanyes al camp i ajudes de vivers i del vi.





Avui he defensat a la reunió amb el president Sánchez que Catalunya ha d'exercir el seu dret d'autodeterminació i que fins que no recuperem les competències ens oposarem a la pròrroga de l'estat d'alarma.

I un Pla de 40 mesures concretes, exigint respostes concretes



Obro fil: — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 24, 2020

A més, en l'àmbit del transport, Torra avisa que a 31 de desembre el sobrecost serà d'uns 500 milions d'euros per l'impacte de la pandèmia, mentre que en el de l'habitatge reclama ajuts al pagament del lloguer.