UManresa organitza una sessió formativa online amb Oriol Junqueras el 2 de juny

La UManresa ha organitzat una sessió formativa virtual a càrrec d'Oriol Junqueras, president d'ERC i llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del Pensament Econòmic. Tindrà lloc el proper 2 de juny a les 11 del matí i, amb l'enunciat Valors clàssics per a temps difícils, versarà sobre el llegat dels pensadors clàssics no és només com a material per a la història sinó també com un pou de saviesa per reflexionar sobre el present. Tindrà una hora de durada, el preu de la inscripció és de 25 euros i les places, limitades, es poden reservar fins al dia 31 de maig. A les persones que s'hi incriguin se'ls enviarà un enllaç per connectar-se a la sala virtual on es durà a terme la conferència.

El president d'ERC i exvicepresident de la Generalitat compleix una condemna de 13 anys. El febrer passat, després de saber-se que li havien aplicat l'article 100.2, de manera que pogués sortir tres cops a la setmana del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per poder treballar, va sortir a la llum que havia demanat a la UVic-UCC poder fer classes a Manresa, la qual cosa va acceptar la universitat. La idea era que fes un curs de curta durada de la seva especialitat.



Visita a la UManresa per preparar el curs



El 3 de març, envoltat d'un gran expectació, Junqueras va visitar la UManresa per conèixer la institució i les persones amb les quals havia de treballar. La intenció era que les següents setmanes es dediqués a dissenyar la proposta formativa que havia d'impartir per posar-la en marxa passada la Setmana Santa. La pandèmia, però, va trastocar aquests plans. A finals de març ja hi havia inscrites més d'un centenar de persones. De moment, encara no se sap quan es podrà fer.