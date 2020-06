Ampli dispositiu dels Mossos per la mort d'un jove en un pis ocupat del carrer del Cós de Manresa

arxiu particular

Un moment del desplegament policial d'ahir al matí arxiu particular

Els Mossos d'Esquadra van desplegar ahir al migdia un ampli dispositiu al carrer del Cós de Manresa, a l'alçada de la cruïlla amb el carrer Magnet, per la mort d'un jove en un bloc ocupat en aquest mateix carrer.

Segons van explicar fonts dels Mossos d'Esquadra, aquest dispositiu policial es va portar a terme per calmar els ànims entre els joves companys del difunt que estaven molt alterats arran de la mort sobtada del noi de 19 anys d'edat, que es va produir cap a les 11 del matí.

Fonts policials consultades per aquest diari descartaven ahir que es tractés d'una mort violenta i també que hi hagués indicis de criminalitat en aquesta defunció. Pel que fa a la causa de la mort, estaven a l'espera del que determini l'autòpsia de la víctima per tal d'aclarir-ne les circumstàncies.

Segons van assegurar fonts dels Mossos d'Esquadra, arran de la mort del jove, hi havia diversos companys seus que estaven molt alterats i els agents van intervenir per controlar la situació. Els joves tenien una actitud hostil cap a la policia i els veïns, segons van explicar alguns testimonis dels fets.

En l'operatiu, que va comportar el tall del carrer fins que es va fer l'aixecament del cadàver, hi van participar els Mossos d'Esquadra, que van tenir el suport de la Policia Local. A més, efectius del SEM també es van desplaçar fins al lloc dels fets.

Alguns veïns també explicaven ahir a aquest diari que el jove formava part d'un grup d'aproximadament mitja dotzena d'okupes conflictius que al llarg dels mesos de febrer i març es va instal·lar al bloc del número 15 del carrer del Cós.

També segons asseguraven els veïns i comerciants de la zona, des de la seva arribada, aquest grup de joves crea inseguretat i malestar a l'entorn i els nois han protagonitzat robatoris violents, furts i altres incidents amb els mateixos veïns i també amb alguns comerços del voltant.

De fet, els veïns es queixen que malgrat que la policia ha fet acte de presència a la zona en diverses ocasions, els problemes de seguretat a la zona persisteixen.