Marlaska reitera que no dimitirà: «No he comès cap il.legalitat. Ni jo ni el meu equip»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, reitera que no dimitirà pel cas del coronel Diego Pérez de los Cobos perquè no ha "comès cap il·legalitat". "Ni jo ni el meu equip", ha afirmat. Durant la sessió de control on PP, Cs i Vox li ha recriminat l'actuació, el ministre ha afirmat que una filtració és un "delicte" de "revelació de secrets" i que no és "estrany" preguntar "com ha passat això", en referència a l'informe la Guàrdia Civil sobre el 8-M. En aquest sentit, ha insistit que ni ell ni ningú del seu entorn ha demanat ni l'informe ni el contingut de l'informe.

També ha dit que inicialment només va parlar de "remodelació" i de "pèrdua de confiança" perquè no volia entrar en la trajectòria professional de De Los Cobos i ha afirmat que el govern quan fa fora algú justifica les raons de la pèrdua de confiança. "Vostès els fan fora per la porta i no els diuen ni adéu", ha replicat al diputat de Vox Ignacio Gil Lázaro.

Marlaska ha hagut de respondre a les preguntes d ela diputada del PP, Ana Belén Vázquez, que li ha preguntat quines mesures ha adoptat Interior per investigar la filtració de l'informe de la Benemèrita i també si jurava dir la veritat. La diputada també ha reclamat a Marlaska la dimissió perquè "com a ministre està acabat". Marlasha ha respost que promet "dir la veritat i tota la veritat" i ha insistí que ni ell ni cap membre del seu equip han demanat l'informe ni el seu contingut.

Evitar filtracions

"Al document, es diu que es va demanar davant de les filtracions perquè s'havia omès la cadena de comandament però veig que a vostès no els importa que es filtri una informació però sí que un ministre conegui quines investigacions s'estan fent per evitar aquesta filtració", ha dit.

El titular d'Interior ha insistit que el que busquen es garantir la neutralitat i imparcialitat dels funcionaris, "a diferència del que passava amb el seu govern", i evitar que les investigacions de la Guàrdia Civil siguin objecte "d'injúries" per part de tercers.

"Marxi i deixi la porta ben oberta"

D'altra banda, el diputat de Vox ha reclamat saber quina ordre va desobeir De los Cobos perquè se'l cessés i ha assegurat que el vicepresident segon, Pablo Iglesias, ho va afirmar a las sessió anterior. Marlaska ho ha negat i ha Gil Lázaro ha reclamat a la president del Congrés que es llegeixi públicament el diari de sessions. "Marxi i deixi la porta ben oberta perquè aviat el seguiran Sánchez i Iglesias", li ha dit.

Marlaska li ha demanat que distingeixin entre el que és legal i el que és just. "Hi ha molts llocs de lliure designació que es guien per la confiança i quan un govern arriba pren la decisió de tenir els funcionaris en termes d'imparcialitat", ha dit.

El diputat de Cs Edmundo Bal ha reclamat a Marlaska que dimiteixi si li queda "dignitat suficient" i Marlaska li ha respost que no ho farà perquè no ha comès cap il—legalitat. També ha admès que el DAO Laurentino Ceña a la seva carta de renúncia "parlava de destitució legal però injusta" o que no va ser ell qui va cessar De los Cobos sinó "el secretari d'Estat a proposta de la Directora General de la Guàrdia Civil".

El ministre també ha demanat a Cs que no es "patrimonialitzi la Guàrdia Civil".