Els desafiaments que planteja la ciberseguretat en aquesta nova era

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha comportat un augment del teletreball i, a la vegada, també un increment del risc de patir un ciberatac. Les empreses, especialment les petites i mitjanes, no estan prou conscienciades del perill que comporta estar exposats sense protecció a les xarxes. La necessitat de prendre consciència i l'exposició de la realitat actual pel que fa a la ciberseguretat en aquesta nova era serà l'eix central del webinar que Regió7 i Diari de Girona amb l'impuls de BBVA han organitzat per al proper dia 9 de juny.

La sessió, moderada per Oriol Puig, cap de redacció i responsable de l'edició digital de Diari de Girona, tindrà lloc de les 10.30 hores a 11.30 hores del matí i comptarà amb la presència de diferents ponents que exposaran la seva experiència i coneixement en temes de ciberseguretat. La participació serà gratuïta i només caldrà un registre previ en aquest enllaç.

El webinar comptarà amb la intervenció de Begoña García, líder de la disciplina de comportaments segurs de BBVA. Els altres dos ponents donaran una visió més local i explicaran les seves experiències durant els darrers mesos: Francesc Requena, propietari de Tecnologies Informàtiques Empordà, experts en xarxes segures i virtualització per a empreses. En el seu torn parlarà de casos reals que s'ha trobat en l'exercici de la seva professió i com s'ha pogut actuar en casos de ciberatacs. I el tercer ponent, Josep Pujadas, en nom de l'empresa Tekktia - Informàtica Girona, dedicada a implantar sistemes de ciberseguretat.

Al final de la sessió, hi haurà un torn de preguntes i es donarà la possibilitat als assistents de fer arribar els seus dubtes o comentaris als ponents.

L'escenari sorgit durant l'estat d'alarma ha donat peu a un augment del teletreball i també el comerç electrònic. Si no disposem d'un servei de protecció segur això significa deixar al descobert moltes de les nostres dades. La manca d'un protocol de seguretat fa que deixem la porta oberta als ciberdelinqüents, que han aprofitat aquesta debilitat per incrementar les seves accions durant el confinament.

Qualsevol gest per més innocent que ens sembli pot derivar-se en un greu problema de seguretat. En aquest sentit, ens alerten que una simple recepció d'un correu electrònic fent-se passar per una empresa ens pot provocar la pèrdua de tots els nostres arxius ja siguin personals o laborals. El dany és incalculable.

Moltes petites i mitjanes empreses actuen sense tenir prou consciència de ciberseguretat, un fet que aplana més el camí als ciberdelinqüents que, coneixedors d'aquestes mancances, ho aprofiten per realitzar atacs de phishing, suplantar identitats o ransomware, el segrest de dades ja siguin personals o empresarials.

En aquesta sessió informativa es tractarà precisament de quines mesures es poden adoptar per protegir-nos i s'insistirà en la necessitat d'instal·lar equips de protecció. Els especialistes que hi intervindran ens introduiran en el món de la ciberseguretat de manera molt didàctica oferint consells i pautes per protegir-nos ara més que mai.

La crisi sanitària per la covid-19 ha tret sens dubte el millor però també el pitjor de tots nosaltres. Durant el confinament s'han detectat diverses estafes aprofitant l'alerta sanitària i el neguit de la població. Amb l'excusa de vendre falsos productes sanitaris s'apropien de les dades tant d'usuaris particulars com d'empreses. La picaresca no té límits, per això s'insisteix tant en la necessitat de protegir-nos o almenys posar les màximes dificultats. Per això cal donar tanta importància a prendre consciència de protegir els nostres equips i les nostres dades. Les xifres són prou contundents per tenir-ho en compte.

En l'informe «La ciberseguretat a Catalunya» d'octubre de 2019 es recull que el 45 per cent dels atacs registrats a Espanya provoquen danys per valor de més de 40.000 euros. A més, quasi la meitat de les empreses, concretament un 45 per cent, va haver d'interrompre la seva activitat un mínim de cinc hores durant l'últim any com a conseqüència d'un ciberatac. I una altra dada a tenir en consideració: el 18 per cent dels atacs a la seguretat han provocat que més de la meitat dels sistemes de les empreses es vegin afectats.

I la dada que ens ha de fer reflexionar a tots plegats. Es calcula que durant el 2021 cada 11 segons un negoci patirà un atac a la seva xarxa i contra les seves dades.