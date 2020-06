Una sentència va condemnar l'empresa l'any passat per un accident similar el 2013

L'advocada manresana Nereida Crespo, del despatx barceloní Crespo Fanlo, recordava ahir que l'any passat el bufet va obtenir una sentència condemnatòria penal contra dos alts tècnics de la mina per un accident similar al de Pau Camp que va tenir lloc el 6 de desembre de l'any 2013. Crespo, que ha estat la representant de les famílies de les víctimes d'altres accidents a la mina bagenca, explicava que l'accident que va llevar la vida d'Isaac Closa i Joan Ramon Mitjans també va ser pel despreniment d'un llis, i que l'empresa va ser condemnada «per no tenir un pla de sostenibilitat», del qual ara sí que ja disposaria, segons fonts del comitè d'empresa de Sallent.

La família de Mitjans, a la qual representava el despatx Crespo Fanlo, va ser indemnitzada amb més de 100.000 euros. «Se'ns deia que era el típic accident miner, però la jutgessa va concloure que no hi havia un pla per calcular quant pes poden aguantar els bolons». «Són terres transformades, que tenen vida, que es manipulen, no es una construcció rígida. I necessiten subjecció», diu l'advocada. «Els accidents passen per alguna cosa. El dia anterior de l'accident del 2013 també havia passat la màquina sanejadora, que de vegades trenca o doblega els bolons. En aquell cas vam veure que no hi havia ningú de la mina que supervisés com quedava la galeria després del sanejament», afegeix.

El darrer accident mortal a Vilafruns va tenir lloc el 25 de novembre del 2015, quan hi va perdre la vida el navassenc Sergi Font Vilardell, treballador també de l'empresa Montajes Rus. Font, de 26 anys, feia tasques de manteniment i va morir en caure-li a sobre una roca despresa de la galeria on es trobava.