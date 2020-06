Batanés atribueix la moció de censura de Sant Fruitós a una maniobra d'ERC

El regidors de l'equip de govern de Gent fent Poble encapçalat per Joan Carles Batanés, segon per la dreta

El regidors de l'equip de govern de Gent fent Poble encapçalat per Joan Carles Batanés, segon per la dreta QUERALT CASALS

L'alcalde de Sant de Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, atribueix la moció de censura que han presentat contra el govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) els tres partits de l'oposició (ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC) a «una maniobra orquestrada des de fa temps», que no respon a una necessitat del municipi sinó a «interessos de partit», en concret, d'ERC. L'alcalde creu que la moció «no és legítima» perquè obeeix a una acció de la direcció dels republicans per «captar alcaldies» arreu de Catalunya. Per això, GfP demana a l'oposició, a qui acusa de dir «falsedats en majúscules», que «escolti el poble» i retiri la moció de censura.

Joan Carles Batanés i els altres cinc regidors de l'equip de govern (Xavier Racero, Cristian Marc Huerta, Carme Cruz, Núria Clarella i Ingrid Bonells) van comparèixer ahir al migdia en roda de premsa a la sala de plens de l'ajuntament per defensar la seva acció de govern i rebatre les acusacions i arguments de l'oposició, que dimecres passat va fer pública la seva intenció de presentar una moció de censura, que si prospera farà alcaldessa la republicana Àdria Mazcuñan, en un ple que és previst que se celebri el 17 de juny.

L'equip de govern de Gent fent Poble, que té 6 dels 13 regidors del consistori, considera que amb la moció de censura «no s'escolta la voluntat dels ciutadans sinó la direcció d'un partit polític». En aquest sentit, va subratllar que no es tracta d'un cas aïllat i van posar d'exemple altres municipis catalans com Cervera, Ponts i Maials, on els republicans, diuen, han volgut «arrabassar» alcaldies.

Segons Batanés, «a Sant Fruitós no hi ha ni una sola queixa en l'acció d'aquest govern ni de l'alcalde» i, per aquest motiu, entén que la moció «no obeeix a una necessitat de Sant Fruitós sinó d'un partit». Per això, tot i considerar que es tracta d'un mecanisme legal, va dir que «no hi ha legitimitat perquè no es donen les necessitats».

En aquesta línia, va afirmar que la candidata a l'alcaldia, Àdria Mazcuñan, «obeeix les ordres que venen de dalt» i vol «fer currículum per a la seva carrera política». Batanés tampoc va estalviar retrets als altres dos partits de l'oposició, PSC i Junts per Sant Fruitós, de qui va dir que «no els importa el què pensi la gent de Sant Fruitós i donen l'alcaldia a una persona que va obtenir el 20% dels vots», la qual cosa, considera, «encara deslegitima més la moció».

Gent fent Poble va defensar ahir la seva legitimitat per seguir governant atesos els resultats electorals dels darrers tres comicis, quan ha anat augmentant en nombre de vots i en regidors «mentre que les altres formacions s'han mantingut o davallat». En les últimes eleccions del 2019 la formació va obtenir 6 regidors, ERC 3, i Junts per Sant Fruitós i el PSC 2 cada un.

Quant a les crítiques que ha rebut l'equip de govern per part de l'oposició de manca de diàleg i transparència, GfP va assegurar que en cinc mesos ha convocat a l'oposició a 24 reunions per consensuar i presentar projectes a les quals el PSC ha faltat al 63% i ERC al 41%. «I en ens diuen que no hem fet ponts de diàleg. Això és riure-se'n dels ciutadans. No és una oposició constructiva, és passotisme. I ara aquesta gent vol governar», apuntava l'alcalde.

D'altra banda, el govern municipal també va retreure als republicans que fa dos anys van demanar a GfP que fes fora el PSC del govern, que aleshores compartien, i ara volen governar amb ells. «Això és el poder a qualsevol preu», va afirmar Batanés. Finalment, l'alcalde va demanar a l'oposició que «escolti la veu del poble» i «faci una reflexió serena i clara, que els condueixi a retirar la moció de censura» que si acaba prosperant diu que abocarà el municipi a «a tres anys d'ostracisme i negror».

GfP també va defensar el compromís i la gestió que ha fet el govern municipal de la crisi de la covid-19, que va qualificar «d'envejable», i va voler agrair la mobilització ciutadana «sense precedents» a favor de l'actual govern que ha generat l'anunci de la moció de censura.



Una plataforma de suport

En els darrers dies, veïns de Sant Fruitós contraris a la moció i al canvi de govern han constituït la plataforma StopMocioSFB, que s'ha fet sentir amb accions al car-rer com cassolades, pancartes o una marxa lenta que va reunir un centenar de vehicles aquest diumenge. També han iniciat una recollida de signatures i entre les accions que tenen previstes pels propers dies hi ha una cassolada coincidint amb el ple ordinari que s'ha de celebrar aquest dijous al pavelló.