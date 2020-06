Les mostres de condol per la mort de Pau Donés inunden les xarxes

La mort prematura de Pau Donés als 53 anys, aquest dimarts, ha commogut el món de la música i de la cultura, i les expressions de condol, multitudinàries a la xarxa, han arribat fins i tot des de l'esfera política. Companys de professió com Estopa, Sopa de Cabra, Rozalén, Ismael Serrano, Alejandro Sanz i Rosana; l'actor Antonio de la Torre, el comunicador Andreu Buenafuente, els realitzadors JA Bayona i Santiago Segura, i un llarg etcètera de personalitats, institucions i festivals s'han acomiadat del líder de Jarabe de Palo amb missatges plens d'impotència, tristesa i agraïment. "Viviste, como el que sabe, de espaldas a los halagos, bebiendo de un solo trago todo el frasco de jarabe!", li ha dedicat l'uruguaià Jorge Drexler.

Diversos festivals musicals catalans, com l'Acústica de Figueres, el Canet Rock, o el Festival de la Porta Ferrada han recordat la figura de Pau Donès amb missatges a les seves xarxes socials. Ho ha fet també el Grup Mas i Mas, per boca de Joan Mas, qui ha recordat com van "tenir l'orgull" d'acompanyar el guitarrista i cantant en els seus primers concerts a Tarantos, i després més "regularment" a La Boite, en solitari, abans de formar Jarabe de Palo.

La xarxa s'ha omplert –i segueix fent-ho- de missatges de condol per la mort de Donés, víctima d'un càncer contra el qual lluitava des del 2015. Els més sentits, de companys de professió, músics i artistes d'altres disciplines, i també comunicadors, com un "cabrejat i trist" Andreu Buenafuente, que ha compartit l'última aparició del músic al seu programa, 'Late Motive'.

"Era l'estiu del 97. Jo acabava de treure el meu primer disc i feia els primers concerts recorrent tot Espanya. La seva música sonava a tot arreu. Inevitablement, les seves cançons em porten a aquells estius en què érem invencibles i tot estava per fer", ha rememorat el cantautor Ismael Serrano. Més breu, Estopa s'han acomiadat de Donés amb un "Descansa kerido compañero'. "Em nego a acomiadar-me de tu", ha escrit Rosana al seu compte de Twitter, mentre Jorge Drexler ha escrit uns versos al seu "germà i company de tantes i tantes".

S'hi ha afegit el director de cinema català JA Bayona ("Pau Donés ens ha deixat cantant i fent alegre la vida; no hi pot haver major dignitat en el comiat"), i Santiago Segura, i amb un missatge especialment sentit, l'actor Dani Rovira, diagnosticat d'un càncer recentment, ha escrit jugant amb una vella cançó de Jarabe de Palo: "Vas néixer en la cara bona del món... gràcies per tot el que vas donar"

El cantautor Marwan ha recordat com Donés el va convidar a ser el seu teloner en un concert a Buenos Aires i com el va ajudar a donar-li visibilitat. I Rozalén, al seu torn, ha promès a Donés que "aquí et cantarem sempre".

Tota una institució com els premis Grammy Llatins també han recordat Pau Donés, i ho ha fet també la Societat General d'Autors i Editors de l'Estat (SGAE), on l'artista te registrades gairebé 250 cançons. "Descansi en pau aquest gran artista, que ens ha deixat una gran lliçó vital. Tal com li agradava recordar al vocalista d'una de les bandes de referència: "Viure és urgent"", han escrit.

Diversos líders polítics també s'han sumat al condol, com el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per a qui "és impossible escriure cançons tan boniques amb menys" i '"donar un exemple de lluita major". No ha estat l'únic, partits com el PSOE o el PP també han escrit missatges de record a les seves xarxes. Des de les institucions, tant el Departament de Cultura com el Ministeri de Cultura han fet sengles piulades de condol. "Un lluitador, solidari, referent i, sobretot, gran artista", ha deixat escrit el Ministeri de José Manuel Rodríguez Uribes. "Les seves creacions i la seva tenacitat per viure faran que sempre el recordem!", expressa al seu torn la conselleria de Mariàngela Vilallonga. Irene Montero, Ministra d'Igualtat, ha dit adéu a Donés i ha recordat que "sempre quedarà la seva música".