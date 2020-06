La història real que s'amaga darrere de «Curon», la sèrie de terror que triomfa a Netflix

Seguint l'èxit d'altres títols de factura europea com "Marianne" o "Dark", Netflix ha tornat a apostar pel terror amb "Curon", una sèrie de set episodis que relata el retorn d'una família a un esgarrifós poble de Milà. Darrere d'aquesta ficció sobrenatural s'amaga un succés de la vida real que és gairebé igual d'inquietant.

Els protagonistes de "Curon" són dos germans adolescents que tornen amb la seva mare a la seva ciutat natal, sense saber el motiu d'aquest sobtat sentiment d'enyorança de la llar. Aviat, la mare desapareix, i els joves hauran d'enfrontar-se a un poble que sembla odiar a tot aquell que porta el cognom familiar...

A diferència d'altres sèries de terror o sobrenaturals, "Curon" no busca espantar fàcilment, sinó que aposta per un punt de vista el més immersiu possible, la qual cosa porta a l'espectador a preguntar-se si realment els fets narrats van passar de veritat. Què hi ha de real en el nou fenomen de terror de Netflix?

Tal com expliquen en la web thecinemaholic.com, encara que "Curon" no es basa en una història real... hi ha elements de la seva trama que sí que ho són. És un drama de terror que parteix d'algunes velles llegendes locals per crear aquesta falsa sensació de realitat. En aquest punt, cal destacar que història s'ambienta en una localitat real del Nord d'Itàlia, on va ocórrer un terrible succés.

"Curon" és una ciutat situada a Trentino Alto Adige, Tirol del Sud, que és famosa pel seu pintoresc campanar, una de les estampes més icòniques de la sèrie de Netflix. El campanar era part d'una església romana del segle XIV situada en un vessant alpí. Però en els anys 50, les autoritats van pensar que seria el lloc idoni per construir-hi una presa.

La idea era que l'embassament unifiqués els llacs de Resia i Curon, fet que provocar que els habitants del poble deixessin les seves llars, ja que l'aigua inundaria tot el territori, una història que segur els sona als seguidors d'una altra sèrie de Netflix, l'aclamada "Ozark".

Encara que els habitants de Curon van intentar evitar-ho, fins i tot demanant ajuda al Papa, no el van aconseguir. El poble va ser desallotjat, deixant només com a recordatori del mateix aquest vell campanar, que emergeix per sobre de les aigües.



La llegenda del campanar

El campanar de Curon s'ha convertit en un reclam turístic que rep milers de visites a l'any. A l'hivern, les aigües es congelen i els turistes poden caminar sobre la superfície de l'embassament fins a la torre. Si s'atreveixen... clar, perquè la fantasmal estructura ha suscitat nombroses llegendes en el lloc.

Quan es va desallotjar el poble de Curon abans de ser submergit en les aigües, també es van retirar les campanes de la torre, i el campanar va perdre el propòsit pel qual havia estat creat. Encara així, les llegendes expliquen que en les nits fredes d'hivern encara se senten sonar les campanes.

De fet, part de l'atractiu turístic són les moltes i esgarrifoses històries per no dormir que s'expliquen sobre el poble submergit i com es manifesten els que antany van ser els seus habitants.

Això sí, de llegendes n'hi ha moltes, però de moment cap mena de prova o registre d'aquests presumptes fenòmens paranormals que es manifesten després del so de les campanes. Però els creadors de "Curon" van escoltar la història, i van saber adaptar-la amb gran encert per anotar un nou èxit en el caseller de Netflix.