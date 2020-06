Els Mossos atenen a Manresa una dona retinguda en el pis de l'exparella

Una dona que estava sobre un mur per fugir de l'immoble, al carrer Aiguader de Manresa, ha posat en alerta els veïns de la zona, que han alertat els Mossos d'Esquadra aquest diumenge al matí. Segons la policia, la dona estava retinguda contra la seva voluntat a l'immoble de la seva exparella i ha decidit fugir tot enfilant-se a un mur annex al pis. Al saltar la dona s'ha lesionat el peu i per aquest motiu els agents l'han acompanyat fins a l'Hospital Sant Joan de Deu de Manresa, a on ha estat atesa.

Tot i semblar que al darrera s'hi pot amagar un cas de violència de gènere, la policia no ha pogut actuar contra l'exparella, que també estava al lloc dels fets, perquè la dona ha decidit no presentar cap denúncia. Pel que sembla, la dona ha vingut a passar uns dies a l'immoble de l'home, segons ha informat la policia. Tot i que alguns veïns han vist darrerament com els dos discutien al carrer, no han estat testimonis de cap agressió. A part dels Mossos d'Esquadra, també s'hi ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Local i els Bombers.