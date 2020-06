Centenars de persones es manifesten al crit de «Manresa no és racista»

Una manifestació amb centenars de participants va recórrer ahir al vespre els carrers del centre de Manresa. La marxa, encapçalada amb una pancarta amb el lema «Prou impunitat pel racisme policial», va arrencar a Sant Domènec i va enfilar el passeig de Pere III cap a Crist Rei, on els participants van posar el genoll a terra, van alçar el puny i van fer un minut de silenci. Va acabar a la plaça Major amb els participants asseguts a terra. La portaveu de la Plataforma antiracista de Manresa, Osati Iyoyota, emocionada, es va dirigir al agents de la Policia Local que hi havia allà i els va demanar que no protegeixin policies agressors. Tot seguit, van formar un gran cercle i els participants van acabar ballant.