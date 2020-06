Presenten més de 2.000 signatures contra la moció de censura que desbancarà Batanés

La plataforma Stop Moció 2020 ha entrat aquest dimarts una instància a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb un total de 2.062 signatures de veïns que estan en contra de la moció de censura que ha de desbancar l'actual alcalde, Joan Carles Batanés, després de nou anys al càrrec. Aquest dimecres es farà el ple que ha de donar l'alcaldia als republicans després que hagin pactat amb la resta de grups de l'oposició: Junts per Sant Fruitós i el PSC. El portaveu de la plataforma, Xavi Pont, ha defensat la gestió de l'actual alcalde, especialment durant la covid-19. "Aquesta plataforma comença ara. Si aquesta moció de censura no s'atura, les mobilitzacions seran reiterades", ha avisat.

En les eleccions municipals de maig del 2019, Gent Fent Poble, liderat per l'actual alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, va aconseguir 1831 suports. Es va quedar sense la majoria absoluta, però va acabar fent govern en minoria amb sis regidors. Ara, tota l'oposició en bloc, formada per ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC, ha decidit desbancar-lo del càrrec i aquest dimecres tenen previst presentar una moció de censura que acabarà amb l'alcaldia de Batanés després de nou anys.

Des que es va anunciar la moció, un grup de veïns han creat la plataforma Stop Moció 2020 i ja han realitzat dues marxes lentes amb 160 vehicles, i cada dia, a les vuit del vespre, organitzen una cassolada en contra de la moció. La darrera acció l'han dut a terme aquest dimecres amb la presentació de més de 2.000 signatures que han recollit a favor de la gestió de l'alcalde.

Asseguren que els veïns estan "en estat de xoc" amb la moció de censura i defensen la trajectòria de l'alcalde, "que ha sanejat els comptes de l'Ajuntament, ha fet multitud d'iniciatives pel poble i mira de resoldre els problemes dels veïns". "És molt popular entre el poble", defensen.

El portaveu de la plataforma, Xavi Pont, assegura que, si la moció de censura progressa, continuaran amb les mobilitzacions. "Jugarem el joc del desgast del futur govern", ha afegit.