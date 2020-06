Un accident talla durant sis hores la variant de Manresa

La C-55 al seu pas per Manresa va estar tallada ahir durant prop de sis hores a causa de l'accident d'un camió que va fer la tisora i va quedar entravessat a la via, per sobre de la mitjana que separa els dos carrils. L'accident es va produir a l'alçada de Sant Pau, on el camió i un cotxe van xocar. El camioner i els dos ocupants del turisme van resultar ferits menys greus i van ser traslladats a Sant Joan de Déu de Manresa.

Tres dotacions dels Bombers van treballar per contenir una fuita de gasoil del camió accidentat, un vehicle frigorífic que anava buit. La topada va produir-se a les 10 del matí i el tall total de la via va generar quilòmetres de retencions. L'autopista va alçar les bar-reres, però els indicadors lluminosos de la C-55 no n'informaven.