La republicana Àdria Mazcuñan accedeix a l'alcaldia de Sant Fruitós en un ple crispat

Enmig d'un ambient tens, la republicana Àdria Mazcuñan es va convertir ahir en la nova alcaldessa de Sant Fruitós de Bages. La moció de censura presentada per ERC, JxSF i el PSC contra l'alcalde Joan Carles Batanés, de Gent fent Poble (GfP), va prosperar en un ple que va tenir lloc al pavelló municipal i que va viure moments de crispació tant a l'interior, amb retrets mutus, com a l'exterior, amb crits i xiulets, fins al punt que el nou govern va haver de marxar escortat per la policia.

Un cop finalitzat el ple i aprovada la moció de censura, la nova alcaldessa i la resta de membres del govern van sortir per la porta principal del pavelló –havien entrat per la del darrere–, on van rebre una forta escridassada dels detractors de la moció que s'havien concentrat a l'exterior del pavelló i, fins i tot, els van seguir durant tot el recorregut a peu fins a l'ajuntament. Fent costat a la nova alcaldessa hi havia companys de partit com la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, i altres batlles d'ERC a la comarca com Eloi Hernàndez, de Fonollosa, Ferran Estruch, de Cardona, i Oriol Ribalta, de Sallent.

Una estona abans de l'inici del ple, desenes de persones ja es van concentrar a l'exterior del pavelló per fer visible el rebuig al canvi d'alcaldia. La plataforma Stop Moció SFB hi va col·locar una irònica catifa vermella i unes imatges a banda i banda imitant les estatuetes dels Oscars de Hollywood amb el nom dels regidors que ara formen govern i una frase que hi feia referència.

Els regidors d'ERC, JxSF i PSC van entrar mitja hora abans de l'inici del ple per la porta del dar-rere, enmig d'un fort desplegament policial, mentre que els de Gent Fent Poble ho van fer per la porta principal, enmig dels aplaudiments dels seus partidaris.

Durant el ple, on van poder accedir una quarantena de persones de públic, la candidata a l'alcaldia, Àdria Mazcuñan, va defensar la moció de censura «com un acte legítim i democràtic», enmig dels crits que arribaven de l'exterior on se seguia el ple a través d'altaveus. La republicana va destacar la pèrdua de confiança en el govern de GfP, de qui va dir que havien rebut «menyspreus, males maneres i opacitat», i va acusar Batanés d'actuar com «si el poble fos seu». Va dir que volen fer «un govern fort i estable» que «treballarà per tothom sense fer distincions perquè Sant Fruitós mereix un lideratge d'equip», i va expressar la seva intenció de «sumar i construir» estenent la mà a GfP.

D'altra banda, Joan Carles Batanés, abans de ser cessat, va defensar la seva tasca i va acusar els partits que presentaven la moció de «no escoltar el poble» perquè «no hem vist ni una sola queixa contra aquest govern».

La moció es va aprovar amb els 7 vots a favor d'ERC, JxSF i el PSC i els 6 en contra de GfP, i Àdria Mazcuñan va ser proclamada alcaldessa de Sant Fruitós.