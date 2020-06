La covid-19 no atura la Cursa de la Dona

Després de dos ajornaments (15 de març i 31 de maig) a causa de la crisi del coronavirus, ahir es va poder desenvolupar, encara que d'una forma ben especial i atípica, la quarta edició de la Cursa de la Dona de Manresa, que organitza el Vela Club & Fitness.

La prova va tenir finalment 720 inscrits de totes les edats (la majoria dones) que van fer front a la seva ruta escollida (l'organització aconsellava uns 5 km), corrent o caminant, en la majoria dels casos cadascú des de casa seva, tot i que també es van trobar alguns grups per fer-la plegats en diferents indrets, mantenint les distàncies. A partir d'aquí moltes de les atletes van compartir la foto de la seva participació a Instagram, i al llarg de tot el dia les xarxes socials van treure fum.

Tot i no poder-se portar a terme en el seu format habitual, la quarta Cursa de la Dona va mantenir la mateixa reivindicació que les anteriors respecte a la igualtat i també va mantenir l'esperit solidari, ja que la prova dona suport a les dones de Manresa amb la col·laboració de la regidoria de la Dona de l'Ajuntament de Manresa. També es compta amb la col-laboració del Consell Esportiu del Bages i el Consell Comarcal del Bages. El patrocinador principal ha estat per segon any consecutiu Volvo Motorcat Prèmium, i el Grup Santasusana és l'espònsor de la cursa infantil.

Els organitzadors tenien prevista una participació al voltant d'unes 1.200 persones però les circumstàncies han fet que la resposta de la gent hagi quedat reduïda, tot i la destacable inscripció final de 720 corredors.