Sánchez vol reprendre el diàleg amb Catalunya durant el juliol però adverteix que sent "soroll preelectoral"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que vol reprendre el diàleg amb Catalunya durant el juliol -tal i com s'havia compromès- però adverteix que sent "soroll preelectoral" en relació a la taula de diàleg. "Volem que sigui aquest juliol, però veig un context difícil a Catalunya, ja que s'està generant una situació clarament preelectoral", ha apuntat Sánchez en una entrevista dominical a 'La Vanguardia'. El president espanyol ha detallat la seva recepta per al conflicte català: "El camí és diàleg, acord polític i després ratificació en una votació". I sobre la possibilitat d'indultar els presos independentistes, Sánchez ha assenyalat que "les mesures de gràcia estan perfectament definides en la jurisdicció".

"Aquest és un tema que ha estat objecte de debat durant molts mesos, fins i tot abans que el Tribunal Suprem emetés la sentència. He percebut en alguns actors i sectors més una set de venjança que un ànim de justícia", ha reflexionat en veu alta el president espanyol. "El que els puc dir és que en la política penitenciària les mesures de gràcia estan clarament definides en la nostra jurisdicció i també en els actors jurisdiccionals", ha insistit Sánchez, que tampoc s'ha volgut mullar sobre la polèmica del Rei emèrit i els seus negocis dubtosos. "És molt negatiu que actors externs a l'àmbit judicial vulguin erigir-se en fiscals i en jutges. L'important és que deixem la justícia treballar i respectem la seva independència", ha comentat el líder del PSOE.



"El govern està més fort, l'han volgut enderrocar i han fracassat"

D'altra banda, el president espanyol també ha afirmat que la crisi sanitària no ha separat els membres del seu govern, sinó que més aviat "l'ha unit". En aquest sentit, el president espanyol reconeix que són dos projectes amb cultures polítiques "completament diferents" però assegura que durant la gestió de la crisi ha sentit "una absoluta i extraordinària lleialtat entre tots els membres" de l'executiu. Sánchez ha lamentat que algunes formacions hagin fet sevir la pandèmia per deteriorar el govern i assenyala especialment al PP, a qui acusa de "menyscabar l'Estat". "És impropi d'un partit que tingui sentit d'Estat", ha criticat, per afegir després que "l'estratègia d'assetjament de la dreta al govern ha fracassat".

"És evident que l'estratègia d'assetjament sistemàtic de la dreta al Govern de coalició ha fracassat. Han utilitzat l'epidèmia per intentar enderrocar el Govern", ha etzibat Sánchez. "Es fa política amb els morts, es vota contra l'estat d'alarma i es va a Brussel·les a dir que a Espanya no hi ha democràcia, amb una manca absoluta de sentit d'Estat. Aquestes són les conseqüències de l'estratègia de fons que està seguint el Partit Popular", ha carregat el president espanyol. Finalment, Sánchez ha esquivat també qualsevol polèmica amb l'expresident Felipe González, que va comparar l'actual executiu "amb el cambrot dels germans Marx". "Jo escolto tots els expresidents amb la màxima atenció, però les condicions polítiques i socials del nostre país són avui molt diferents de les de fa 40 anys", ha conclòs.