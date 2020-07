Seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia aquest mes de juliol. Vols posar-te a prova? Contesta aquestes preguntes.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

Quin espai s'ha inaugurat aquest mes de juliol a la basílica de la Seu i ja forma part de les visites habituals a l'equipament?

Quina calamitat ha afectat greument la nau de Bo de debò de Sant Vicenç de Castellet?

Quin era l'aforament màxim que permetia l'espai protegit d'uns 400 m2 del passeig de Pere III (davant del Casino) on es va celebrar el Sant Jordi d'estiu?

Denso Barcelona, joiera Tous, Iberpotash, Gestamp Abrera i l'escorxador d'Avinyó són les cinc empreses bagenques amb més facturació l'any 2018, l'últim del qual se'n disposen dades. En quin ordre creus que facturen més?