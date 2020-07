Teléfonica adquireix en exclusiva la Champions i l'Europa League fins al 2024

Telefónica ha arribat a un acord amb la UEFA per adquirir «en exclusiva» els drets audiovisuals per a l'emissió a Espanya de les competicions de futbol europees durant tres temporades a partir de la 2021-2022 per un import conjunt de 975 milions d'euros.

En concret, Telefónica Audiovisual Digital, filial íntegrament participada per Telefónica, ha aconseguit els drets per a l'emissió a Espanya de la UEFA Champions League i la UEFA Europa League, així com de la UEFA Europa Conference League (nova competició que surt de la UEFA Europa League) i de la UEFA Youth League per al pròxim cicle que comprèn les temporades 2021-22, 2022-23 i 2023-2024.



325 milions per temporada

El preu total de l'adjudicació per a totes aquestes competicions ascendeix a 975 milions d'euros, a raó de 325 milions d'euros per cada una de les temporades, un import que, segons l'empresa, està per sota del pagat en el contracte per a les tres temporades anteriors (2018-19, 2019-20 i 2020-21) i no inclou increments interanuals.

L'operadora remarca que aquest contracte garanteix a Telefónica Audiovisual la totalitat dels drets de les principals competicions de futbol europeu per a tots els seus clients, tant residencials com horeca (hotels, restaurants, cafeteries, etc.) als territoris d'Espanya i Andorra. En total, al voltant de dos milions de llars segueixen el futbol a través de la plataforma.

A més, afegeix que l'adquisició directa de la UEFA d'aquest contingut 'premium' li permetrà, així mateix, continuar dissenyant i comercialitzant els seus canals i continguts de producció pròpia amb el millor futbol europeu, que podran ser accessibles a altres operadors del mercat interessats en aquest contingut.



La comissió nacional

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar el 2015 a Telefónica, a canvi d'autoritzar la compra de DTS, l'obligació de comptar amb una oferta a l'engròs perquè els seus competidors poguessin accedir als seus canals de televisió de pagament amb continguts 'premium' (pel·lícules d'estrena, competicions esportives nacionals i internacionals, etc.).

Referent a les competicions esportives, Telefónica ostenta actualment tant els drets de LaLiga com els de les competicions europees per al mercat residencial, que han sigut adquirits en aquesta oferta a l'engròs per Orange, mentre que Vodafone ha refusat accedir a aquests continguts en les últimes temporades, ja que considera que no li surt rendible amb la fórmula actual.



Les reaccions

El president de Telefónica Espanya, Emilio Gayo, ha remarcat que aquest acord amb la UEFA és una «clara demostració» que Telefónica «recolza l'esport en la seva màxima expressió» i també que és «un actiu que impulsa el negoci i li aporta rendibilitat». «Es tracta d'un important pas en l'estratègia de Movistar vinculada al món de l'esport. La nostra plataforma Movistar+ continua treballant per continuar fent accessible el futbol al nostre país. El nostre client tindrà a Movistar sempre el millor esport i l'última tecnologia per garantir una experiència d'entreteniment diferencial», ha incidit.

Per la seva banda, el director de màrqueting de la UEFA Events, Guy-Laurent Epstein, ha indicat que la UEFA està «encantada» de renovar aquest acord de distribució amb Telefónica, una associació que assegura que aquestes competicions «continuaran rebent una exposició integral a través d'una cobertura innovadora per als aficionats del futbol a Espanya».