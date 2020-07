Com anar al cinema i teatre amb total seguretat?

La seguretat s'ha convertit en la major preocupació de les sales d'exhibició cinematogràfica i els teatres que han tornat a obrir les seves portes al públic després d'haver romàs tancades durant gairebé tres mesos a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19.



Principals mesures de seguretat

Durant el confinament es van preparar tota una sèrie de protocols per a garantir que els espectadors poguessin recuperar les seves activitats culturals favorites després de la desescalada, seguint una sèrie de mesures de protecció que s'han posat en funcionament després d'haver estat aprovades pel Govern i que responen a una sèrie de precaucions lògiques que no difereixen massa a les que es recomanen en altres aspectes de la vida diària per a evitar la propagació del virus.

Aquestes són algunes de les indicacions per a tornar al cinema i al teatre sense por al coronavirus:

- Serà imprescindible l'ús de la màscara per accedir a les sessions.

- L'establiment posarà a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcoholics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l'entrada, en les zones comunes i en les condícies.

- La desinfecció de les sales tindrà lloc cada vegada que els espectadors abandonin una sessió i abans que comenci la següent.

- S'establiran marques de distanciament en l'accés a la sala.

- L'obertura de portes es realitzarà amb antelació suficient per a permetre un accés escalonat, havent de fixar-se prèviament franges horàries adequades per a l'accés, per la qual cosa disminuiran el nombre de sessions.

- La sortida del públic al final de l'espectacle es farà també de manera esgraonada, per zones, garantint la distància entre les persones.

- Es realitzaran, abans i després de la representació, avisos que anunciïn i recordin les mesures d'higiene i de distanciament.

- No es lliurarà llibret ni programa, ni una altra documentació en paper. Els programes de mà estaran a disposició a través de les respectives pàgines web i a través de codis bidi situats en l'accés a les sales.

- S'elimina també el tall d'entrada, que es farà a través d'un lector de codis de barra

- Respecte a l'adquisició d'entrades pels usuaris es recomana la seva venda online o telefònica. En cas que la compra hagi de realitzar-se en la taquilla es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.

- No està permesa la prestació de servei de guarda-roba ni de consigna.

- La prestació de serveis de botiga, cafeteria o similars, s'ajustarà a les normes que l'ordre estableix per a aquestes activitats: en cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part del client; es podrà oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per a disposició de clients sempre que sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals o monodosis degudament preservades del contacte amb l'ambient; i s'eliminaran productes d'autoservei com a tovalloneres, palilleros i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d'un sol ús o el seu servei en altres formats prèvia petició del client.

- No hi haurà contacte entre el personal de la sala i els espectadors. La distància entre tots dos serà sempre de dos metres.

- Totes les sessions estaran degudament numerades per a establir les mesures de percentatge d'aforament, inhabilitant-se les butaques que no compleixin amb els criteris de distanciament físic, així com les no venudes. S'evitarà, en els possible, el pas de persones entre les files, que suposi no respectar la distància de seguretat.

- Es facilitarà l'agrupació de convivents, mantenint la deguda distància de seguretat amb la resta d'espectadors.