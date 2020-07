El govern de Berga preveu arranjar el carrer de Can Baster de forma imminent

L'equip de govern de Berga preveu iniciar de forma imminent els treballs d'arranjament de l'esllavissada del ferm de la perllongació del carrer de can Baster –al barri dels Pedregals–, que connecta el nucli urbà amb les carreteres de Sant Llorenç de Morunys i també la de Queralt. Així ho ha assegurat a Regió7 Aleix Serra, regidor d'Obres i Serveis.

Aquesta via roman tallada al trànsit de vehicles des del 21 de juny passat quan l'esllavissada d'uns 10 metres d'altura d'un talús va ensorrar una part de la calçada. Tot i que inicialment el consistori va valorar la possibilitat de donar-hi pas alternatiu per un carril el ferm del qual no estava afectat, es va descartar pel risc que podia suposar per a la seguretat dels conductors. «No era segur deixar obert un sol carril de circulació», ha indicat el regidor Serra. Per aquest motiu, es va optar per tallar al trànsit aquesta via. Es tracta d'un vial molt utilitzat per accedir a la serra de Queralt des dels Pedregals o bé per agafar la carretera de Sant Llorenç de Morunys.

El regidor ha apuntat la possibilitat que aquesta esllavissada s'hagi produït per l'acumulació de les pluges que hi ha hagut el mes de juny a la capital berguedana. Amb tot, Aleix Serra ha admès que aquest vial ja presentava esquerdes d'antuvi en el tram on hi ha hagut l'ensorrament actual.

El regidor Aleix Serra ha informat que el consistori ha demanat pressupostos a dues empreses per saber quants diners costarà reparar aquesta via, que és de titularitat municipal. «És una via de l'Ajuntament i ens hem de fer càr-rec nosaltres de reparar-ne el paviment malmès», ha exposat l'edil. I ha afegit que «serà una obra costosa perquè implica fer una escullera de pedres de contenció perquè quedi sòlid». El regidor d'Obres i Serveis estima que l'obra costarà uns 75.000 euros.

Per tal de fer aquesta intervenció amb celeritat, el consistori berguedà ha iniciat un procediment administratiu d'emergència «per poder fer aquesta actuació com més aviat millor». Serra ha dit que preveu que l'inici dels treballs «sigui qüestió de dies». L'objectiu és que les obres puguin començar i acabar aquest mes de juliol. «És una feina de setmanes».

La prioritat del govern és refer el mur de la carretera, «assegurar l'estabilitat» del talús i reobrir la via al trànsit de vehicles.

El regidor d'Obres i Serveis ha indicat que «l'Ajuntament de Berga no està preparat per assumir despeses d'aquesta magnitud» a causa del mal estat endèmic de les seves finances. Tanmateix ha assegurat que «es farà l'obra com sigui», ja que es buscarà finançament d'altres administracions.