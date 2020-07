La planta covid-19 de l'Arnau de Vilanova ja ha exhaurit la seva capacitat

La planta covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova "ja ha exhaurit la seva capacitat" i s'haurà d'habilitar un nou espai per als nous ingressos, segons ha explicat aquest dissabte el responsable internista José Luis Morales-Rull. En una entrevista al 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Morales-Rull ha explicat que actualment tenen 23 ingressos, cinc a l'UCI. El responsable de la zona covid-19 ha dit que la zona habilitada fora de l'hospital és "com una sala d'espera" per fer PCR als possibles nous casos de covid i evitar que es mesclin amb la gent que ha d'acudir a l'hospital per altres motius. L'internista ha dit que l'hospital de la capital del Segrià està "aguantant amb estoïcisme".