La mascareta a la feina sí, a la taula del bar, no

Des d'aquest dijous, 9 de juliol, l'ús de la mascareta és obligatori a Catalunya. La resolució, signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, estableix noves mesures de protecció però manté les exempcions per raons personals i de naturalesa de l'activitat ja recollides en el document del passat 18 de juny. No respectar-ho implica multes de fins a 100 euros. Per altra banda, segons les últimes actualitzacions que ha publicat el Departament de Salut, a la feina caldrà també dur-la a menys que s'estigui en un despatx d'ús individual i amb la porta tancada. En canvi a les terrasses del bar s'hi podrà asseure sense dur-la.

L'ha de dur tothom?

Practicament sí. Només no se n'exigirà l'ús a menors de 6 anys i a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la seva utilització o que, per una discapacitat o dependència, no es tingui autonomia per a treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que ho faci inviable.

Tampoc serà obligatori quan es faci exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat.

Per què cal portar obligatòriament mascareta?

L'objectiu és evitar nous rebrots de covid-19. Sobretot ara que preocupa, cada vegada més, la situació del Segrià (Lleida), confinat des de dissabte.

Cal a casa, al casal o a l'aula?

En una piulada, Protecció Civil ha concretat que la mascareta,"no és obligatoria en espais delimitats d'ús exclusiu per un únic grup de contacte habitual, com ara domicilis particulars, aules o cases de colònies".

La norma general, segons la consellera de Salut, Alba Vergés, és que tothom "surti de casa amb la mascareta posada" i, quan l'activitat que realitzin ho faci "incompatible", les persones se la poden treure. És el cas, per exemple, de les activitats en casals d'estiu per a nens, els alumnes que s'examinin de la selectivitat mentre estan asseguts, o per fer esport. "Tots hem de tenir al cap que som transmissions potencials", justifica la consellera.

I a la feina, cal mascareta?

La protecció serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen relació o contacte pròxim i habitual, no sigui possible mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres. A la feina caldrà també dur-la a menys que s'estigui en un despatx d'ús individual i amb la porta tancada. En feines exteriors, s'haurà de portar si la tasca no implica un gran esforç físic.

No caldrà dur-la a la platja

Salut aplicarà un criteri de "sentit comú" en l'obligatorietat de dur mascareta a la platja. Segons el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, l'ens interpretarà les excepcionalitats en l'ús de piscines o platges amb un criteri "de sentit comú", per això ha matisat que "evidentment" no cal portar-la per banyar-se o prendre el sol.

Dues dones amb mascareta

A més, ha afegit que la situació fa pensar que "no hi hauria cap risc en allò que un fa normalment a la platja, que és banyar-se i prendre el sol". Per contra, sí que tindria sentit portar-la a l'entrada a la platja o si es fa un passeig, ha afegit.



A les terrasses tampoc, però...



No s'haurà de portar quan s'estigui assegut en una taula d'una terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant. Si s'ha d'anar al lavabo o a demanar a la barra sí que s'haurà de dur.

Segueix essent obligatòria als establiments comercials?

Sí, per norma cal usar-la en tots els espais públics interiors i exteriors.

I per viatjar?

També. Segueix essent obligatori en els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de la Generalitat, tret de si tots els ocupants del vehicle són persones que mantenen una relació i un contacte pròxims de forma molt habitual. A més, els passatgers de vaixells i embarcacions no hauran de portar-la quan es trobin dins de la seva cabina i quan, estant a les seves cobertes o espais exteriors, sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat.