El fuster de Castellbell que tenia passió per la política

Antoni Fèlix Losada, nascut el 23 d'octubre del 1947, va estar tota la seva vida molt vinculat a Castellbell i el Vilar fins al moment de la seva mort. Fuster de professió, Losada era un apassionat de la política i durant deu anys va ser regidor de Castellbell i el Vilar.

Era el petit de tres germans i quan ell va néixer la família vivia a Castellbell i el Vilar –on el seu pare treballava de ferroviari–, però per voluntat expressa de la seva mare va néixer a Santa Eufemia del Arroyo, a la província de Valladolid, on ella es va traslladar uns mesos abans del part per tornar, dos mesos després, ja amb el seu fill, a Castellbell i el Vilar, on ell va estar empadronat fins al moment de la seva mort. A més, sense renunciar mai a les seves arrels, també se sentia molt català, ja que, de fet, amb l'excepció dels primers mesos de vida, sempre va viure a Catalunya.

De petit va anar a La Salle a Monistrol de Montserrat, i quan tenia entre 9 i 10 anys va entrar a la Capella de Música del Burés, a Castellbell. També va fer, durant molts anys, d'escolà a l'ermita del Burés i va participar en diverses representacions dels Pastorets i va participar en les caramelles. Molt actiu culturalment, d'adolescent també va formar un grup de música, The Reabers, en el qual ell tocava el baix. Van assajar més que no pas tocar en públic i la seva actuació més destacada va ser per a Ràdio Manresa, explica la seva família.

Professionalment, als 14 anys va començar a treballar a la fàbrica del Burés, on va aprendre l'ofici de fuster. Va ser 10 anys després quan va obrir el seu propi taller de fusteria, que va mantenir fins ara fa un lustre.

El 12 d'octubre del 1975 es va casar amb Montserrat Galindo, a l'església de Sant Cristòfol de Súria, municipi on van traslladar-se a viure per facilitar la vida familiar, ja que ella era del poble. El matrimoni va tenir una filla, la Cristina, i tant ella com la Montserrat remarquen que, malgrat traslladar-se a Súria, ell sempre va mantenir-se empadronat a Castellbell i el Vilar perquè se sentia molt arrelat al poble i no volia trencar els seus vincles.

Una prova d'aquesta forta vinculació és que, a part de l'empadronament, sempre va mantenir el negoci i els amics a Castellbell i el Vilar, i a més a més, durant vuit anys –i un cop ja vivia a Súria– va ser regidor a l'Ajuntament castellvilarenc. Militant d'Unió Democràtica, va ser regidor del 1991 al 2001. Va estar a l'oposició durant dos períodes, del 1991 al 1995 i del 1999 al 2001. Durant els anys que va estar al govern, del 1995 al 1999 va ocupar la cartera d'Urbanisme i va impulsar la millora de diverses urbanitzacions de Castellbell i el Vilar, entre altres accions. A més a més, va participar en diferents congressos de la formació política. La seva dona i la seva filla també recorden que li agradava estar molt ben informat i llegia diversos diaris de paper cada dia i altres publicacions sempre de temes relacionats amb la política.

Més enllà de la política, també li agradava viatjar, i un dels seus racons preferits era Tossa de Mar, a la Costa Brava, on cada any anava amb la seva esposa per passar-hi un dies.

Fa cinc anys, el Fèlix es va jubilar, però malgrat que ja no tenia la fusteria de Castellbell i el Vilar, ell es desplaçava al poble gairebé cada dia. Allà, feia caminades pel bosc amb la colla d'amics i sempre «feien un bon esmorzar», recorden la Cristina i la Montserrat, que el defineixen com «una persona molt noble, que no feia mal a ningú».

Losada, que tenia uns quants problemes de salut, va morir la nit del 13 al 14 d'abril a causa del coronavirus, pel qual havia estat ingressat a l'hospital des del 6 d'abril.

En aquell moment no es va poder celebrar el funeral de comiat, arran de la prohibició decretada per la declaració de l'estat d'alarma. Ara, amb la prohibició ja aixecada, el funeral se celebrarà dimarts que ve, 14 de juliol a 2/4 de 8 del vespre a l'ermita de Castellbell i el Vilar.