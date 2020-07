Confusió entre comerciants i hostalers de la zona afectada

Confusió i incertesa. Aquest és el sentiment amb què es van llevar aquest dilluns els veïns, comerciants i hostalers de Lleida davant la situació d'un confinament més dur en vuit municipis del Segrià anunciat diumenge pel Govern i rebutjat per la jutgessa de guàrdia de Lleida a la matinada. A Lleida es van veure botigues i bars oberts i d'altres de tancats. «Això és un desastre. Ningú sap què ha de fer», lamentava Jordi Viaplana, mentre esmorzava a la braseria Llobregat, al barri de Cappont. El seu propietari, Josep Bermúdez, lamentava que els polítics «van perduts» i que amb aquestes decisions acabaran «arruïnant» els negocis.

Bermúdez va reconèixer que la situació és «complexa» i que els ciutadans estan «confosos». Va criticar la «ineptitud» dels polítics, que «no saben per on van». «No pot ser que et diguin que no pots obrir i després que sí. Això no és seriós. És penós», va lamentar. L'hostaler va demanar que es facin més proves i que «deixin viure» la gent que està sana.

Per la seva banda, Maria Josep Rovira, propietària de la botiga Artfang, a la plaça Sant Joan de Lleida, va reconèixer que està vivint aquestes últimes hores «amb una gran incertesa. Diuen que no podem sortir però que podem obrir les botigues, però jo no puc tenir personal treballant si no tinc vendes», explicava. «Avui he fet zero vendes. Hi ha molt poca gent, la gent no sap si sortir o no». A l'Eix Comercial de Lleida, per exemple, hi havia botigues i bars que van obrir però molts van decidir no fer-ho. «Econòmicament serà una catàstrofe», va assegurar Rovira.

Suspenen Sant Jordi

El sector del llibre de la comarca del Segrià ha decidit cancel·lar la celebració del Sant Jordi d'estiu als carrers el pròxim 23 de juliol, tot i que estan treballant en una festa de «petit format» i, si la situació sanitària ho permet, aviat anunciaran una programació conjunta, amb activitats digitals i físiques. Ho van anunciar en un manifest firmat per Abacus Cooperativa, Associació Bronca, Caselles Lleida, Edicions El Jonc, Editorial Fonoll, Editorial Milenio, Genet Blau, La Sabateria, Mosaics Llibres i Pagès Editors, i segons fonts consultades també tractat amb els representants del sector del llibre.

L'escrit arrenca manifestant que el 23 de juliol que ve el sector del llibre celebrarà el Sant Jordi d'estiu, una festa per «apropar al públic lector aquells llibres que van quedar confinats a causa de la crisi sanitària i que ara, per fi, han pogut veure la llum. La cita també ha de servir per celebrar la literatura, refer-nos emocionalment i recuperar un mínim de normalitat».

Els signants del manifest indiquen que durant les darreres setmanes han treballat intensament perquè aquesta festa fos possible, també a la demarcació de Lleida. «Havíem previst una jornada festiva, gràcies a la qual escriptors, escriptores i públic lector poguessin retrobar-se i gaudir d'una jornada dedicada a la literatura. Malauradament, la situació sanitària a la comarca del Segrià ens empeny a cancel·lar la celebració del Sant Jordi d'estiu als carrers». Tot i això, recalquen que estan treballant en un Sant Jordi de «petit format». «Les opcions que el veïnatge de Lleida tindrà a l'abast seran múltiples i totes garantiran estrictament les mesures de seguretat recomanades», apunten.

Han fet una crida perquè la comunitat lectora s'animi a donar suport al Sant Jordi d'estiu a Lleida, i al sector del llibre, durant tot l'any. «Cal fer tots els esforços per preservar la pluralitat i la riquesa de l'ecosistema del llibre en català, perquè en depèn, en bona part, la maduresa i l'esperit crític de la nostra societat. Ara, aquesta riquesa està en perill i, per tant, us demanem que, si teníeu pensat adquirir un llibre aquest Sant Jordi d'estiu, si us plau, no deixeu de fer-ho. Ens podeu trobar a internet i, si podem, als nostres establiments», remarquen.