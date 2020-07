Torrent diu que s'estudia si el Parlament pot fer algun tipus de denúncia per l'espionatge a través del telèfon

El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat aquest dissabte que s'estudiarà per veure si la cambra catalana com a institució també pot fer algun tipus de denúncia al marge de la querella que Torrent i Ernest Maragall han anunciat contra l'exdirector del CNI Féliz Sant Roldán per l'espionatge a través dels seus telèfons mòbils. En una entrevista al diari 'Ara', Torrent ha argumentat que "s'han atacat línies mòbils que són del Parlament". "I jo he tingut relació amb molts diputats durant aquell període, amb moltes institucions del país, i amb líders socials, polítics i econòmics".