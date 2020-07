Torna l'Estiu Jove a Sant Fruitós després que entre els participants no hi ha casos de covid

L'Ajuntament, que lidera Àdria Mazcuñan, havia pres la decisió de suspendre, de forma preventiva, les activitats que hi havia previstes per a aquest cap de setmana de l'Estiu Jove |

L'Ajuntament, que lidera Àdria Mazcuñan, havia pres la decisió de suspendre, de forma preventiva, les activitats que hi havia previstes per a aquest cap de setmana de l'Estiu Jove | Oscar Bayona

L'Estiu Jove de Sant Fruitós de Bages reprendrà la seva activitat normal aquesta setmana després que els participants que havien presentat simptomatologia lleu compatible amb la covid-19 han obtingut un resultat negatiu en les proves PCR que se'ls han efectuat. Així ho va comunicar ahir mateix l'Ajuntament de Sant Fruitós, i la idea és que demà mateix ja es reprengui el programa amb el taller que hi havia previst (per a avui, dilluns, no hi havia prevista cap activitat).

L'Ajuntament va interrompre divendres les activitats tant del mateix divendres com del cap de setmana, i ho va fer de forma preventiva després que alguns dels membres que havien participat en activitats anteriors van presentar símptomes lleus sospitosos de covid. De seguida se'ls van fer les proves, i no es preveia conèixer els resultats fins aquest dilluns, però finalment ahir ja es va saber que havien donat negatiu.

Des del consistori es treballarà per reprogramar les activitats de divendres, dissabte i diumenge que s'han hagut de suspendre.