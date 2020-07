El base mataroní Dani Garcia jugarà cedit al Bàsquet Girona

Com ja va explicar Regió7 en la seva edició de dissabte, el base mataroní Dani Garcia no serà el quart jugador de quota del Baxi per a la temporada vinent. El club ha decidit cedir-lo per tercera vegada a un club de la lliga LEB Or.

En aquesta ocasió anirà al Bàsquet Girona, el club presidit per Marc Gasol, que ha ascendit després de l'aturada de les competicions. Dani Garcia ha jugat els dos últims anys cedit al Peñas d'Osca, tot i que en el darrer es va perdre molts mesos de competició per culpa d'una greu lesió de turmell.

El conjunt gironí, presidit per Marc Gasol, que va ascendir a la segona categoria del bàsquet estatal, tindrà aires manresans la temporada que ve, ja que Garcia hi coincidirà amb Àlex Llorca, amb passat al Congost, i també amb el tècnic Carles Marco, que va ser al Manresa tant com a jugador, com d'entrenador auxiliar.