L'Ajuntament destina 36.000 euros en ajuts a l'esport manresà afectat per la covid-19

La crisi del coronavirus ha fet reaccionar la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa amb dues línies d'ajuts a famílies i clubs, que sumen 36.000 euros, i que s'afegeixen a cinc més, una per a esportistes amb risc d'exclusió social (18.000), a l'excel·lència col·lectiva (34.000), a l'excel·lència individual (23.000), a la promoció de l'esport (26.000) i com a novetat a l'esport col·lectiu femení (5.000). En total, aquest 2020 es destinaran, des de l'Ajuntament de Manresa, 142.000 euros, encarats a l'impuls de la pràctica esportiva de base a la ciutat, que es poden incrementar en funció de la demanda i de la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament.



Dos tipus d'ajuts

En el cas concret de la covid-19, el regidor d'Esports, Toni Massegú, ha assenyalat que «hem establert dues fórmules, i en les dues, de 18.000 euros en total. Una l'han de sol·licitar els clubs, però tenint en compte que el beneficiari serà aquella família que pel coronavirus ha vist reduïts els seus ingressos a partir del mes de març. Aquells esportistes que decideixin quedar-se al seu club tindran més punts que aquells que comencen de nou en una entitat, tot i que també seran atesos. Aquestes ajudes s'han de demanar abans del 30 de setembre. L'altra subvenció serà per als clubs que han hagut d'aplicar ERTO; en aquest sentit, el que busquem és incentivar els treballadors. Cal tenir en compte que entre les diferents entitats esportives manresanes han sumat 43 persones afectades, que posen en valor l'impacte econòmic a la ciutat a través de l'esport. L'ajut també va adreçat als clubs amb instal·lacions pròpies que s'han hagut de pagar el llum, l'aigua, el gas... aquests mesos de més afectació del coronavirus, sense pràcticament disposar d'ingressos».

Toni Massegú destaca que «la millor promoció que s'ha pogut fer per recuperar esportistes ha estat anar obrint les instal·lacions aquest mes de juny i amb la col·laboració de les entitats hem fomentat la represa. Més enllà de la qualitat dels entrenaments que es van poder fer, el valor és que els esportistes van poder tenir contacte entre ells amb un tornem a estar aquí i podem seguir. També aquest juliol els campus o entrenaments de tecnificació, com es vulgui dir, també han funcionat. S'ha de tenir en compte que l'esport ha estat un dels sectors més castigats pel coronavirus. En aquest sentit, vull remarcar que estarem al costat dels gimnasos en cas d'algun rebrot».



Vídeo promocional

A banda dels ajuts econòmics, la regidoria d'Esports ha llançat un vídeo motivacional on es mostren les 25 modalitats esportives que es poden practicar actualment a la ciutat, i que estan desenvolupades per una vuitantena d'entitats esportives, de les quals una trentena ofereixen activitat formativa per a nens i nenes i nois i noies.

Amb el títol d'«Escalfa, que surts!», el vídeo vol apel·lar a la tasca formativa que realitzen els clubs esportius i vol transmetre a les famílies que la pràctica esportiva és un valuosa eina de formació. Més enllà dels beneficis físics, que s'atribueixen a la realització d'una bona pràctica esportiva, l'esport té unes característiques que imprimeixen un gran potencial socialitzador i educatiu en els infants i adolescents per mitjà de la multitud de vivències i situacions que s'hi experimenten. El vídeo ha estat realitzat per E2S a partir de fotografies de Xiulet Final i de les entitats.

Seguint el fil del vídeo, ben aviat es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa ( manresa.cat/amanresafemequip) una guia d'entitats amb l'objectiu de donar a conèixer a tota la població l'oferta esportiva de Manresa adreçada a infants i adolescents.