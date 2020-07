La UPC assessorarà l'Ajuntament de Cercs pel projecte de la incineradora

L'Ajuntament de Cercs ha en-carregat a la UPC un estudi tècnic per tenir una base que l'ajudi a posicionar-se sobre el projecte de reconversió de l'antiga central tèrmica en una planta incineradora de residus industrials per produir energia, una iniciativa que promou l'empresa de l'empresari manresà Lluís Basina, Em Spain& Waste and Treatment.

Ahir es va signar el conveni que ho farà possible en un acte celebrat a la sala de plens del consistori de Cercs amb la presència de l'alcalde, Jesús Calderer; la primera tinent d'alcalde, Ana Isabel Rodríguez; el vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC, Jordi Berenguer, així com el professor emèrit i doctor enginyer industrial Carles Riba i el director del Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC, Antonio Álvarez.

El contracte d'aquest conveni va ser aprovat per la junta de govern local de Cercs aquest dimarts. Preveu que els professionals del Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) i el grup de recerca Recuperació de Recursos i Gestió Ambiental (R2EM) de la UPC facin un estudi tècnic sobre el projecte de la planta esmentada. L'Ajuntament de Cercs pagarà 30.000 euros a la UPC per aquest treball, del qual ja es tindran resultats en mig any.

Amb aquest estudi el govern de Cercs vol disposar d'arguments contrastats des d'un punt de vista tècnic per poder pronunciar-se sobre aquest projecte d'incineradora que ha generat un ampli rebuig social a la comarca.

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, va dir que és la Generalitat qui ha d'acabar dient «si aquest projecte és viable o no, i són ells els que han d'autoritzar o no aquesta indústria». El paper de l'Ajuntament de Cercs «és valorar aquest projecte. Les nostres aportacions haurien de ser en temes d'olors, sorolls i transport i prou, però volem aportar-hi molt més i que el projecte realment sigui molt estudiat des d'un vessant tècnic» D'aquí que hagin demanat col·laboració a la UPC. Aquest treball ha de dir a l'Ajuntament si el projecte «és bo o és dolent. I si és bo, com es pot millorar. Farem cas del que ens recomanin els tècnics». Calderer va dir que es tracta d'un projecte «complicat» i que el consistori necessita ajuda per poder-lo valorar adequadament.

Jesús Calderer va insistir que «la nostra obligació és estudiar aquest projecte» per la creació d'un centenar de llocs de treballs i una inversió de 300 milions d'euros en uns moments especialment complicats en l'era covid-19. «La comarca està a punt d'entrar a l'UVI», va dir Calderer a causa del despoblament, l'envelliment de la població i la manca d'inversions que dinamitzin el poble i la comarca.

El conveni preveu que es faci una anàlisi de les vies de gestió més adequades per als residus d'acord amb els conceptes d'economia circular i la jerarquia de gestió de residus i de l'impacte atmosfèric del projecte de Cercs al territori, tal com va explicar el vicerector Jordi Berenguer.

En concret, s'estudiaran les concentracions en immissió de contaminants a causa de les emissions de la planta. Els tècnics analitzaran l'impacte atmosfèric segons les emissions previstes per l'Agència Mediambiental Europea. «Es tindrà en compte la ubicació de la planta, l'orografia de la zona, els nivells d'emissió previstos segons la tecnologia utilitzada i la normativa actual, el càlcul de la meteorologia a escala local, i les zones urbanes més sensibles». Així mateix es farà una presa de mostres d'aire i una anàlisi química. També es definiran les zones «on es produirà un major impacte atmosfèric i, per tant , on s'hauria de monitoritzar preferentment la contaminació a l'aire per tal de fer-ne un seguiment».