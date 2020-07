Suzuki guanya des de la 'pole' en Moto3 i el líder Arenas cau

El pilot japonès Tatsuki Suzuki (Honda) ha guanyat la carrera de Moto3 del Gran Premi d'Andalusia, tercera cita del Mundial disputada al Circuit de Jerez-Ángel Nieto, superant a John McPhee i Celestino Vietti, mentre que l'encara líder Albert Arenas (KTM) ha caigut a vuit voltes pel final i s'ha fet un esquinç fort al turmell.

Sortint des de la 'pole position', Suzuki ha estat sempre en el grup capdavanter i, en les voltes clau, ha liderat la carrera sense donar cap opció als seus rivals. Ha tirat fort, segur de si mateix, i amb un ritme inassolible per guanyar la seva primera carrera en aquest Mundial.

Malgrat els intents de l'escocès John McPhee (Honda) i de l'italià Celestino Vietti (KTM), Suzuki s'ha mantingut sempre a dalt i sense necessitat de tancar buits de manera agressiva. Un triomf, a més, que el situa de ple en la pugna pel campionat.

I és que el cop d'efecte de la carrera, més enllà de la lluita pel triomf, ha estat la caiguda del líder del Mundial i guanyador de les dues primeres carreres, el gironí Albert Arenas (KTM), que ha caigut al revolt 11 i s'ha emportat un fort cop.

Després de perdre el tren davanter de la seva moto, el pilot de Girona se n'ha anat a la grava i ha estat colpejat per la seva Honda, que l'ha catapultat cap a una caiguda des d'una certa altura. Retirat en llitera, ha arribat al centre mèdic caminant pel seu propi peu. El diagnòstic, segons el seu equip, és que no té res trencat però sí un esquinç fort al turmell esquerre.

Malgrat això, ha estat una carrera bastant neta, amb una sortida sense caigudes. De fet, el primer incident ha arribat en la volta 8 amb un frec entre Andrea Migno i Ayumu Sasaki que ha acabat amb tots dos a terra. Amb un grup de 12 pilots al capdavant, el lideratge ha anat canviant de mans.

Amb un ritme alt de carrera, major al del passat Gran Premi d'Espanya en aquest mateix circuit, s'ha establert aquest grup nodrit i igualat fins que, en aquesta mateixa vuitena volta, s'ha produït una caiguda clau per a la carrera i, qui sap, si per al Mundial igual que la caiguda d'Arenas.

L'espanyol Jaume Masià (Honda) ha anat a terra al revolt 9 del traçat de Jerez i s'ha emportat per davant el japonès Ai Ogura (Honda). El quart en la classificació del Mundial ha tirat el segon. Tots dos han seguit la carrera però finalment s'ha hagut de retirar.

Fora del podi -integrat per Suzuki, McPhee i Vietti-, ha estat quart el sud-africà Darryn Binder (KTM), que sortia des de la posició 25 de la graella i que ha protagonitzat una gran remuntada. Ha entrat cinquè, per darrere de l'espanyol Jeremy Alcoba (Honda), però aquest ha estat sancionat amb 3 segons de penalització després de no fer una 'long lap' per sortir-se dels límits del traçat.

Gabriel Rodrigo (Honda), malgrat sortir tercer i estar al capdavant, ha perdut velocitat i ha acabat cinquè, però lluny de la batalla pel podi. Raúl Fernández (KTM), en situació similar, ha acabat sisè i Sergio García Dols (Estrella Galícia 0,0), vuitè per darrere del sancionat Alcova.