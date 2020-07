Navàs programa una festa major amb actes adaptats a la situació actual

L'Ajuntament de Navàs ha anunciat que, si les condicions es mantenen, el municipi podrà celebrar la seva festa major, que tindrà lloc del 20 al 25 d'agost. Segons han anunciat des del consistori, a causa de les circumstàncies actuals tots els actes seran adaptats i tindran en compte els protocols de manteniment de distància entre les persones, amb totes les mesures sanitàries recomanades.

Un dels canvis més importants és que per primer cop no hi haurà proclamació d'hereu i pubilla, ja que des del Foment de les Tradicions Catalanes s'ha suggerit que s'ajornés un any per tal que el pubillatge actual gaudeixi com mereix de totes les sortides previstes. En lloc d'aquest acte, hi haurà un acte d'homenatge a totes les víctimes que la covid-19 ha causat a Navàs.

També es podrà gaudir de concerts d'artistes locals, del grup Xiula per als nens i nenes i joves del poble; i per als grans, del concert de Brams, Cesk Freixas, i la Rosaleda. També és previst que es representi El xou del Peyu.