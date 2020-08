Puig-reig completa la substitució dels 1.400 punts de l'enllumenat públic

Puig-reig ha completat la substitució del 100% del seu enllumenat públic, un total de 1.400 punts, que ara són tots de la tecnologia led. El regidor d'Obres i Serveis, Jesús Subirats, ha explicat a Regió7 que aquest obra suposarà un importanta estalvi en la factura municipal de llum alhora que la nova tecnologia és menys contaminant i per tant més sostenible.

L'Ajuntament de Puig-reig va anunciar aquesta obra fa dos anys, l'agost del 2018. Subirats ha exposat que un seguit de contratemps han fet que s'hagi trigat més del que estava previst inicialment per acabar-la. Ara, però, ja està finalitzada. Es tracta d'una obra amb un cost de 471.736 euros que «ha estat possible gràcies a un préstec a interès zero concedit per l'IDAE amb fons europeus Feder».

Aquesta actuació suposarà un estalvi de 60.000 euros anuals per a l'Ajuntament un cop s'hagi amortitzat la inversió. «Es calcula que en els primers 8 anys haurem recuperat la inversió i a partir d'aleshores s'estalviarà», ha dit Subirats. La vida útil dels llums led és d'una vintena d'anys, ha asse-nyalat. Però, a més, són menys contaminants que els convencionals. «Aquesta obra és una aposta de futur», ha dit el regidor.

Tot i que aquests treballs s'han allargat més temps del previst, també s'han fet millores que no estaven incloses en el projecte inicial, ha explicat Subirats. Per exemple, s'ha posat enllument a la plaça de l'Estació de Cal Marçal i al passeig de Cal Llorito, a més d'incrementar els punts de llum a diferents cruïlles. I, a més, s'ha canviat el 100% dels punts de llum quan inicialment es preveia que fos el 80%.