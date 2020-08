Omella lloa la figura de Casaldàliga com a «exemple d'home que va voler consagrar-se als pobres»

El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha lamentat la mort del bisbe emèrit Pere Casaldàliga i ha lloat la seva figura com a "exemple d'home que va voler consagrar-se als pobres". "Va voler treballar amb els pobres i consagrar-se a ells; així ho va voler i així ho va fer", ha dit Omella, que ha confiat que Casaldàliga podrà "descansar en pau al cel". El cardenal també ha volgut destacar la "meravellosa" poesia que escrivia el bisbe emèrit, que ha assenyalat que escrivia "des del fons d'un cor senzill, contemplatiu i místic". Omella també ha expressat el seu condol als claretians i a l'església de Mato Grosso al Brasil.

El secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, també ha expressat el seu condol per la defunció del bisbe i li ha agraït "la seva llarga vida de missioner, sacerdot i bisbe encarnat al servei del seu poble" a Sao Fèlix d'Araguaia.

Per la seva banda, els Claretians de Catalunya han lamentat la mort de Casaldàliga en un comunicat, on han repassat la seva extensa trajectòria com a missioner al Brasil. A més, han destacat la seva "defensa dels més febles i la denúncia de les injustícies de caràcter social, ecològic i econòmic", així com la seva vida austera i la renúncia explícita als privilegis.